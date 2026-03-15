Alexia Grousson

En février, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a accueilli une cinquantaine de participants à l’occasion de son concours annuel du meilleur chili con carne, un incontournable dans la région

Organisée à des fins caritatives, l’activité visait avant tout à soutenir les familles locales en situation de vulnérabilité. « Cette soirée s’inscrit dans nos initiatives de financement. Les sommes recueillies nous permettent d’apporter une aide concrète aux familles dans le besoin », souligne la présidente du CCFS, Tanya Tamilio.

Pour 20 $, les convives pouvaient savourer les différents chilis, accompagnés de desserts et de boissons. Neuf compétiteurs, inscrits seuls ou en duo, ont relevé le défi en préparant chacun 10 litres de chili, apportés le jour même. Aucune contrainte n’était imposée quant aux ingrédients, laissant libre cours à la créativité des cuisiniers amateurs. Sur place, un numéro était attribué à chaque plat afin de garantir l’anonymat devant les juges et d’assurer une évaluation impartiale.

Le jury était composé de cinq personnes aux profils variés : deux élèves, la personnalité locale Lou Perry, le chef jamaïcain Brian Campbell et Marie-Claude Edmond, membre du Centre, devait départager les participants selon une grille précise. Goût, créativité, attrait visuel et intensité des épices figuraient parmi les critères évalués, chacun noté de un à cinq. Les juges ont également tenu compte de la texture, de la couleur, des arômes et de l’équilibre des saveurs.

« Ils ont tous reconnu, à l’unanimité et avec humour, qu’un peu plus de piment n’aurait pas été de refus », commente Mme Tamilio. Après délibération, le chili numéro cinq s’est démarqué.

Trois prix ont été remis aux lauréats. Chacun a reçu une cuillère gravée à son rang ainsi qu’un certificat officiel. Le favori des juges, Randy Cuthbert, s’est vu attribuer la première place et la somme de 200 $. La deuxième position est revenue à Richard Imbeault et Becky, tandis que David Lauzier et Sonia Imbeault ont obtenu la troisième place.

Un prix distinct, celui du chili favori du public, a été décerné à Marie-Guyland Briand et Randy, qui ont reçu un panier-cadeau comprenant tabliers et accessoires culinaires. Les noms des favoris du jury et de la communauté seront également inscrits sur les plaques commémoratives du CCFS.

L’édition 2026 a également innové en proposant des jeux interactifs aux convives. Certains participants ont tenté de goûter des piments sans laisser paraître la moindre réaction, tandis que d’autres se sont prêtés à un lancer de chapeau de cowboy sur un clocher improvisé. Des prix, des accessoires sur le thème franco-ontarien, récompensaient les plus habiles.

La fête s’est poursuivie en musique avec la prestation de l’artiste Lise Michaud, dont la voix et la guitare ont entraîné le public sur la piste de danse.

« Des gens de tous âges étaient présents. L’ambiance était chaleureuse et plusieurs sont restés jusqu’à la toute fin pour discuter et danser », conclut Tanya Tamilio, qui a remercié compétiteurs, juges et participants.

Au-delà de la compétition culinaire, l’activité aura surtout démontré la vitalité et la solidarité de la communauté francophone de Sarnia-Lambton.

Alors que mars souligne le Mois de la Francophonie, le Centre multiplie les initiatives pour célébrer la langue et la culture françaises dans la région. Le 20 mars, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, l’organisme organisera en soirée une activité familiale avec des jeux gonflables, un karaoké, des jeux style casino, et son tournoi annuel de shuffleboard, avec de la musique et de la danse.

Photo (Crédit : CCFS) : David Lauzier a animé des jeux pour les convives.