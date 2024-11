Alexia Grousson

Mère de trois enfants, professionnelle de la petite enfance et globe-trotteuse, Camille Beaulieu est également autrice. Début octobre, son roman intitulé Les mères parfaites vient de paraître un peu partout au Québec ainsi qu’en version e-pub et PDF.

Il s’agit du premier roman d’une longue série. Le second est déjà prêt et sous contrat avec Les Éditions JCL pour une parution à l’automne 2025.

« J’ai choisi ce titre car je voulais mettre en relief la dichotomie entre les vies dites « parfaites » que l’on retrouve sur les réseaux sociaux et la vraie vie. L’héroïne du roman, Liv Watier, crée une page Instagram pour se montrer en tant que « mère parfaite ». Mais dans le roman, on voit le contraste entre ce qu’elle publie et ce qu’elle vit réellement », explique Camille Beaulieu.

Son inspiration lui est venue après avoir passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. « On voit souvent des comptes sur des femmes ou des mères qui semblent avoir une vie de rêve. Je me suis imaginée ce à quoi leur vie pourrait ressembler sans caméras ni filtres. Qu’est-ce qui fait en sorte qu’on montre certaines réalités sur les réseaux sociaux et qu’on en cache d’autres? », poursuit-elle.

Inspirée également par son travail de directrice adjointe au centre de la petite enfancel ribambelle, Camille Beaulieu a utilisé son expérience concernant l’éducation bienveillante des enfants pour glisser quelques renseignements et conseils par l’entremise de son personnage fictif.

« L’objectif de cet ouvrage est de mettre en lumière la pression que l’on retrouve sur les épaules des mères, qu’elle provienne de la société ou bien celle que l’on se met soi-même. Je voulais apporter mon point de vue sur différents sujets tels que la charge mentale des mamans, le culte de l’apparence (surtout à travers le vernis des réseaux sociaux) et les relations toxiques. Le tout, fait avec humour, car je veux avant tout écrire du divertissement », ajoute la romancière.

Comme elle est en voyage autour du monde pour un an, Camille Beaulieu ne participera pas au lancement de son livre, aux séances de dédicaces et aux différents salons du livre pour l’année en cours.

« Comme je suis loin du Canada, je me sens un peu déconnectée de tous les événements qui viennent habituellement avec la publication. J’éprouve cependant beaucoup de fierté et d’excitation face à cette publication et aux commentaires de mes lecteurs. Certains ont qualifié mon personnage principal « d’attachiante », un qualificatif qui lui va très bien. Liv Watier est le genre de femme qu’on aime détester ou qu’on déteste aimer. Il paraît aussi que certaines scènes sont très réalistes concernant la charge mentale des femmes. J’espère que plusieurs d’entre elles se reconnaîtront, pourront en rire et, au besoin, ouvrir la discussion avec les partenaires de vie. J’adore écrire et raconter des histoires. J’ai aussi l’ambition d’écrire des livres pour enfants et des thrillers », conclut Camille Beaulieu.

Photo (Courtoisie Camille Beaulieu) : Camille Beaulieu, autrice du roman Les mères parfaites