Alexia Grousson

C’est dans la joie et la bonne humeur que le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a célébré son 30e anniversaire lors d’un gala dans un hôtel de la ville le 25 octobre.

« Ce soir, nous sommes tous réunis pour célébrer les nombreux succès du CCFL depuis 1994. Pour souligner cette occasion, nous avons disposé sur des tables divers albums photos, des prix de reconnaissance ainsi que des souvenirs recueillis au cours des 30 dernières années, mentionne Paulette Desjardins, directrice générale de l’organisme.

« Je vous invite à revisiter l’histoire du CCFL et à vous rappeler des événements vécus et des personnes rencontrées. Le Carrefour est toujours aussi fort, en pleine croissance et nous travaillons continuellement à l’amélioration de sa programmation pour répondre aux besoins de la communauté. »

Pour honorer le passé et un membre important de la famille du Carrefour, la mascotte Tournesol était présente. Elle a accueilli les invités et s’est fait prendre en photos avec eux. Pendant que les convives se servaient au buffet, une présentation des étapes franchies par l’organisme a été projetée sur grand écran. Plusieurs discours ont suivi dont ceux de la députée fédérale de London-Ouest, Arielle Kayabaga, et du député provincial de London-Centre-Nord, Terence Kernaghan.

Mme Desjardins a aussi présenté Julie Chalykoff, bénévole au CCFL depuis 30 ans. Elle a été reconnue pour son dévouement intarissable et, pour la récompenser, une salle sera inaugurée à son nom, le 14 novembre, au sein de l’établissement.

« Nous avons l’immense plaisir de reconnaître une femme extrêmement engagée au sein de la communauté francophone. Depuis 30 ans, Julie Chalykoff a offert son temps, son savoir, son empathie et sa flexibilité en tant que bénévole, fondatrice du Carrefour des adultes et des aînés, et administratrice au sein du conseil d’administration du CCFL. Elle a aussi été au CA du Carrefour des femmes du Sud-Ouest, présidente de la Fédération des aînés et retraités francophones du sud-ouest de l’Ontario et bénévole auprès des Dames catholiques de London. Depuis de nombreuses années, Mme Chalykoff s’investit avec passion et détermination, contribuant de manière significative à la croissance du CCFL et surtout au bien-être des aînés et des femmes de la région », commente Mme Desjardins.

En conclusion, la directrice générale a annoncé que le CCFL offrira 100 $ à 30 membres à faible revenu dans la communauté pour les aider à mieux vivre la période des Fêtes. L’organisme travaillera avec le Service de l’immigration situé dans ses locaux afin de déterminer une liste de personnes éligibles en fonction de leurs critères. Elle a aussi fait appel aux organisations et partenaires présents à se joindre au CCFL afin d’aider le plus de personnes possibles qui sont dans le besoin.

Le mathémagicien Mikael Taieb a offert un spectacle avec ses cubes Rubik, en y mélangeant la magie et les mathématiques. Pour clôturer l’événement, une soirée dansante s’est poursuivie jusqu’à la fermeture. Les convives sont repartis avec une boîte-cadeau du CCFL.

« Plusieurs invités venaient d’aussi loin qu’Ottawa et ne s’étaient pas revus depuis des années. Cette soirée était l’occasion pour eux de renouer des liens. Parmi eux, il y avait des pionniers du CCFL. C’était une chance de les avoir parmi nous », conclut Ayan Houssein, coordonnatrice de cet événement au Carrefour communautaire.

Photo (CCFL) : De gauche à droite : Blandine Lesage, Paulette Desjardins, la mascotte Tournesol, Franck Tshunza et Fairouze Touni