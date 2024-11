Alexia Grousson

Le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) a inauguré un nouveau programme intitulé « Spectateurs Essentielles », destiné à prévenir la violence domestique et conjugale auprès des jeunes, en ciblant principalement les filles, mais aussi les garçons.

« Spectateurs Essentielles est un programme de formation et de sensibilisation qui aide les jeunes à développer des compétences pratiques pour faire face à cette problématique complexe. Nous voulons leur fournir des ressources pour qu’ils se sentent soutenus et entourés, tout en promouvant des pratiques préventives pour atténuer les effets de cette violence », explique Noëlla Bonhomme, agente de projet au RFSOO.

L’organisme adopte deux approches en matière de prévention : d’une part, l’accompagnement des victimes, et d’autre part, la sensibilisation par l’éducation et le plaidoyer. « Il est crucial de toucher les jeunes, car ils sont souvent témoins ou victimes de ces situations. Ils subissent des conséquences immédiates ou futures, perdant leur innocence et étant forcés de faire des choix déchirants. Éduquer les jeunes est essentiel pour rompre le cycle de la violence », ajoute Mme Bonhomme.

La violence domestique et conjugale reste un phénomène préoccupant au Canada, avec 129 876 victimes recensées en 2022, dont 60 % sont des enfants, principalement des filles. Les répercussions de cette violence sont significatives, affectant leur bien-être physique, émotionnel, social et leurs résultats scolaires.

Le programme prévoit des présentations interactives et des séances de discussion pour expliquer la nature de la violence conjugale et domestique, identifier les signes annonciateurs et les formes de violence, et proposer des moyens d’y faire face. Bien que l’accent soit mis sur les filles, le RFSOO souhaite également engager les garçons comme alliés dans cette lutte.

« Ils deviendront les futurs maris, pères et éducateurs de demain. Nous sommes conscients de la délicatesse du sujet et nous veillons à la manière dont il sera abordé », souligne Mme Bonhomme.

Le RFSOO aspire à bâtir une société où les droits et l’intégrité de chacun sont respectés. « Modifier les mentalités et les comportements ancrés est un long processus. Nous espérons agir à la source en misant sur l’éducation des jeunes pour favoriser une société plus tolérante », conclut-elle.

En lançant « Spectateurs Essentielles », le RFSOO s’engage à briser le silence autour de la violence domestique et à créer un environnement plus sûr pour les générations futures.

