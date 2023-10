Alexia Grousson

Pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) et ses partenaires se sont donné rendez-vous au Centennial Hall le lundi 25 septembre.

Plus de 800 personnes ont répondu présent à l’événement. Parmi elles, le conseiller scolaire Philippe Morin, et la surintendante Kim Fortin du Conseil scolaire catholique Providence; Roula Mahfouz, directrice de l’école La Pommeraie; Peter Cuddy, conseiller municipal de London et Paulette Desjardins, directrice générale du CCFL. Tour à tour dans leurs allocutions respectives, ils ont mis de l’avant la fierté francophone.

Les festivités ont débuté avec une reconnaissance du territoire par François Kodji du CCFL et maître de cérémonie. Les élèves des écoles Sainte-Jeanne-d’Arc, Marie-Curie, La Pommeraie, Saint-Jean-de-Brébeuf, La Tamise, Gabriel-Dumont, Frère-André, Monseigneur-Bruyère ainsi que de quelques écoles d’immersion française ont participé à l’événement.

M. Kodji a expliqué la raison d’être de la célébration tout en mettant l’accent sur son importance pour la communauté. Après les discours, Mon beau drapeau a retenti à l’unisson des voix qui ont fait vibrer toute la salle. Les émotions étaient facilement palpables au cours de cette interprétation et plusieurs étaient visiblement très émus. Pendant le chant, les élèves, Andrew et Rayhan ont été les porte-étendards.

« Ce fut un moment accrocheur, un moment où le drapeau a été porté très haut, un moment où, comme un seul homme, nous avions vanté, célébré, enjolivé et élevé les plus belles couleurs que sont le vert et le blanc. Ce chant a permis de renforcer cette fierté d’être Franco-Ontarien et de laisser place à une communauté de bonheur. Pour couronner ce grand rassemblement, la formation musicale Hey, WOW, s’est fait entendre. Ce fut un évènement agréable car tout le monde a eu son compte et chacun a senti son identité franco-ontarienne prendre du poids et être revigorée », conclut François Kodji.

Photos CCFL : Plus de 800 personnes ont envahi le Centennial Hall.