Richard Caumartin

La communauté francophone de Sarnia a souligné de plusieurs façons le Jour des Franco-Ontariens le 25 septembre. Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a organisé, en collaboration avec les écoles françaises locales, plusieurs activités pour célébrer leur héritage franco-ontarien.

« En dépit de la pluie et d’une panne d’électricité au centre communautaire, quelque 500 élèves sont venus célébrer avec fierté le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, raconte Tanya Tamilio, présidente du CCFS. Le gymnase était plein avec les parents et la communauté. Nous avions les élèves des deux écoles secondaires Franco-Jeunesse (FJ) et Saint-François-Xavier (SFX), quatre autobus de l’école Saint-Thomas-d ’Aquin et deux autobus de l’école Les Rapides. »

La cél/bration a débuté avec les maîtres de cérémonie Éva Labelle (élève de SFX) et Caleb Plante (élève de FJ). Mouna Baalbaki (trésorière du CCFS) a lu la reconnaissance des terres ancestrales avant de céder la parole au maire de Sarnia, Mike Bradley.

« Le maire Bradley est toujours là pour nous, très patient et généreux de son temps, explique Mme Tamilio. Cette année, nous avons eu la chance d’avoir les chanteuses Mélanie Laframboise et Michelle Mitchell qui ont interprété Mon beau drapeau et Notre Place, un beau moment émotif pour tout le monde. Ensuite, nous nous sommes installés dans le gymnase pour le lever du drapeau franco-ontarien. Puis, un artiste de rue d’Ottawa, Joey Albert, a animé l’auditoire avec des tours de jonglerie. »

Cependant, les célébrations ne s’arrêtaient pas là. Les quelque 500 personnes sont sorties dans la rue pour faire un tintamarre. « Nous avons décoré une voiturette de golf que l’on a nommé la « franco-mobile ». Deux aînés y étaient assis devant et ils ont guidé la parade et les centaines de jeunes participants », ajoute la présidente.

Par la suite, les adultes se sont tous réunis au restaurant Bad Dog pour une soirée sociale et un souper franco en bonne compagnie. « C’est une occasion de socialiser en public en français et de montrer ses couleurs, soit le vert et le blanc. Enfin, nous avons pris une photo de groupe devant l’édifice municipal qui, chaque année, est illuminé en vert et blanc », conclut Tanya Tamilio.

Bref, les francophones de Sarnia ont profité du 25 septembre pour faire du bruit et afficher fièrement leurs couleurs.

Photo : Les membres de la communauté francophone de Sarnia se sont retrouvés au restaurant Bad Dog pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens.