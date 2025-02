Alexia Grousson

Le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) a présenté le bilan de son année financière lors de son assemblée générale annuelle (AGA), le 20 décembre, en mode virtuel.

La directrice générale, Danielle Péladeau, a pris la parole : « Nous avons accompli des choses mémorables au cours de l’année écoulée et je suis très fière de faire partie d’une organisation aussi incroyable.

« Nous avons consolidé nos départements en interne et nous nous sommes développés pour être en mesure d’offrir des services de qualité et d’atteindre plus de personnes. Nous disposons d’une équipe solide, passionnée et dévouée afin de poursuivre notre mission. Avec nos projets, nous avons diversifié tous les secteurs du Réseau-femmes et nous avons lancé des initiatives remarquables. Nous sommes allés dans les écoles afin de débuter notre campagne de sensibilisation et notre projet Légalement confiante concernant l’éducation et l’aiguillage des femmes au niveau juridique. Nous avons aussi organisé un cours pour former les femmes entrepreneures à la création de leur entreprise, suivie d’un Salon pour les révéler au grand public. »

Réseau-femmes a énuméré plusieurs programmes offerts durant l’année. Notamment des services de consultation offrant un accompagnement individuel pour que les femmes puissent reprendre une vie sans violence, une aide quant au fonctionnement du système juridique ontarien avec des services d’interprétation pour les rendez-vous importants, et un appui transitoire personnalisé pour permettre aux femmes de trouver des logements temporaires ou permanents, en plus d’un soutien direct au logement avec des services de références, du soutien parental et l’accès aux formations et établissements.

L’équipe du Réseau-femmes est également engagée dans la sensibilisation du public face aux enjeux de la violence sous toutes ses formes. En ce sens, elle a invité des experts et ont discuté sur divers sujets en lien avec la violence, la santé mentale, l’éducation, le travail, la stabilité financière, l’autonomisation et l’autodéfense. De plus, l’organisme a ouvert un centre Chance, un espace sain et sécurisé où les femmes peuvent prospérer professionnellement et personnellement.

Réseau-femmes a participé à plusieurs événements locaux tels que la Journée internationale de la femme, Reprenons la nuit, un souper Richelieu et la Journée des Franco-Ontariens. L’organisme a également proposé des cours d’auto-défense, des ateliers de conservation des aliments et sur la cybercriminalité. L’organisme a souligné le protocole d’entente du partenariat stratégique avec le Collège Boréal ainsi que le premier Salon des entrepreneurs bilingues à Windsor.

Quelques chiffres pour l’année écoulée : 142 femmes ont participé au programme d’appui transitoire, 207 femmes ont consulté pour plus de 2893 heures et 384 femmes ont participé aux ateliers.

Deux nouvelles propositions de modifications aux règlements administratif : une femme peut devenir membre en s’acquittant des frais d’adhésion fixés à 25 $. Les membres ont droit de vote aux assemblées de l’organisme après avoir passé la période d’approbation de 90 jours.

Les états financiers indiquent un manque à gagner d’environ 1000 $. Un nouveau conseil d’administration a été élu. Il est composé d’Elise Nyirasuku (présidente), Hiba M. Hamed (vice-présidente), Iman Haidar, Christine Uawamahoro, Dondie Bilonda, Whitney Jardine et Anne Toth.

« Ce fut une année passionnante et nous avons partagé tant de grands pas dans la bonne direction pour les femmes. Je crois fermement que nous sommes la première référence pour les femmes francophones du sud de l’Ontario. Pour les années à venir, notre priorité restera la même. Nous sommes concentrées, dévouées et pouvons combattre la violence faite aux femmes », conclut Danielle Péladeau.

Photo : Un atelier de cybercriminalité dédié aux ainés, le 11 juillet 2024 à la Résidence Richelieu de Windsor