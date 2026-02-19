Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a lancé sa première session de peinture de l’année, le 30 janvier, sous une formule renouvelée. L’artiste peintre Caroline Moreau a proposé un nouveau concept en réalisant elle-même, de A à Z, l’œuvre servant de modèle à reproduire. Ce choix visait à faciliter l’exercice pour les participants tout en leur offrant une plus grande liberté créative. Cette approche a permis à chacun de s’approprier le tableau, d’explorer son imagination et de s’exprimer artistiquement dans un cadre accessible et stimulant. (Crédit CCFS)