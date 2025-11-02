Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a rassemblé sa communauté le vendredi 17 octobre autour d’un repas communautaire placé sous le signe du partage, de la solidarité et de la francophonie. L’activité s’inscrivait dans une collecte de fonds au profit de l’initiative La joie de Noël, menée chaque année par le Centre.

Dès 14 h 30, les portes du Centre se sont ouvertes afin d’accueillir les invités, dont plusieurs élèves à la sortie de l’école. Une vingtaine de personnes ont pris part à cette rencontre conviviale où bénévoles et participants ont partagé un repas simple et généreux – pâtes, salade et dessert – dans une atmosphère festive agrémentée d’un tirage. Le prix (25 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants de 10 ans et moins) visait à encourager la participation tout en soutenant une bonne cause.

« Nous avons organisé cette activité pour amasser des fonds au profit de notre initiative annuelle La joie de Noël. Habituellement, nous la lançons en novembre, mais cette année, nous avons choisi de commencer plus tôt », explique David Lauzier, coordonnateur au CCFS.

Il précise que le Centre collabore avec les deux conseils scolaires francophones afin d’identifier les familles dans le besoin. « Grâce aux dons, nous leur offrons des cadeaux, des bons d’achat pour l’épicerie ou les vêtements, afin qu’elles puissent vivre un Noël chaleureux et digne », ajoute-t-il.

La soirée s’est poursuivie dans une ambiance d’énergie avec la deuxième représentation de la saison de la Ligue d’improvisation francophone de Sarnia. Cette année, la Ligue connaît un véritable engouement, rassemblant un nombre record de 14 joueurs répartis en 4 équipes. Pour cette soirée, les Rouges et les Noirs se sont affrontés devant un public conquis.

Neuf improvisations aux thèmes et durées variés ont enflammé la salle, chaque performance suscitant enthousiasme et éclats de rire. Après délibération et vote du public, les Rouges ont finalement remporté la victoire de justesse, 6 contre 5.

« C’était une soirée remplie de rires et de plaisir. Une belle occasion de se rassembler autour d’une cause importante, tout en célébrant la vitalité de notre communauté francophone », conclut David Lauzier.

Photo (CCFS) : Les convives au souper spaghetti assistent à la victoire des Rouges de la ligue d’improvisation.



