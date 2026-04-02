Alexia Grousson

Le 5 mars, le Collège Boréal à London a organisé un « 5 à 7 » qui a rassemblé partenaires communautaires, représentants politiques et membres de la francophonie locale. L’événement s’inscrivait dans les célébrations du 30e anniversaire de Boréal et visait à offrir un espace d’échanges, de reconnaissance et de rencontres.

La réception s’est ouverte par plusieurs allocutions dont celle du président du Collège, Daniel Giroux. Des élus tels Terence Kernaghan et Arielle Kayabaga étaient également présents, aux côtés de membres de la communauté et d’anciennes directions du campus de London. La soirée s’est poursuivie dans une ambiance conviviale autour d’un repas favorisant les échanges.

Pour M. Giroux, cette activité s’inscrit dans une démarche plus large déployée à travers les différentes régions desservies par le Collège. « Plutôt que d’organiser une seule grande célébration, nous avons choisi d’en tenir dans chacune des communautés que nous desservons, explique-t-il. Nous sommes un Collège ancré dans nos communautés. Il est donc naturel de nous déplacer et de célébrer avec nos partenaires communautaires. »

Au cours de son intervention, il a souligné le chemin parcouru par Boréal ainsi que ses principales réussites, tout en évoquant les perspectives pour la suite. « Je suis très fier du chemin parcouru par nos équipes et nos employés. Ils sont le noyau du Collège. Leur passion et leur engagement font toute la différence. »

Cette initiative s’inscrit dans une tournée provinciale, alors que le Collège Boréal compte 34 sites répartis dans 27 communautés. « Notre objectif est de poursuivre cette belle activité et de célébrer partout en Ontario », conclut Daniel Giroux.

Photo (Crédit : Collège Boréal) : Partenaires communautaires, anciens employés de Boréal, représentants politiques et membres de la francophonie locale ont célébré le 30e anniversaire du Collège.