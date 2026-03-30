Alexia Grousson

Une vingtaine de partenaires communautaires et institutionnels se sont réunis le 6 mars pour souligner l’ouverture officielle du Centre ON y va, installé dans les locaux de Childreach, à London. L’événement, organisé par la ribambelle, a rassemblé des représentants des Centres de la famille, des partenaires francophones, des membres de la communauté, ainsi que des représentants municipaux et des employés des deux organismes.

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère conviviale et a débuté par quelques allocutions, suivies de la traditionnelle coupe du ruban. Les invités ont ensuite été conviés à visiter la salle de jeux et le centre de ressources francophones avant de partager un moment d’échanges autour d’un café et de petits gâteaux.

Directrice adjointe de la ribambelle et responsable des programmes ON y va, Camille Beaulieu a accueilli les invités et présenté l’équipe qui anime les services destinés aux familles.

La directrice générale de l’organisme, Nicole Blanchette, a rappelé la portée symbolique de cette inauguration. « Cette ouverture représente bien plus qu’un nouveau bâtiment. Il s’agit de notre premier Centre avec pignon sur rue. Elle marque aussi l’aboutissement de plus de 20 ans de collaboration et de détermination pour répondre aux besoins des francophones de la région », a-t-elle indiqué.

De plus, ce projet est aussi le fruit de nombreuses discussions et mobilisation communautaire. « Notre communauté grandit. Les familles francophones méritent un espace qui leur ressemble, un lieu où leur langue et leur culture sont pleinement valorisées et célébrées », ajoute Mme Blanchette, fière d’ouvrir les portes d’un environnement chaleureux et inclusif destiné aux jeunes familles.

Des représentants municipaux et communautaires, notamment Chris Blain et Yyvette Scrivener, ont souligné la collaboration étroite qui unit Childreach, la Ville et la ribambelle depuis plus de deux décennies dans le soutien aux familles.

Parmi les moments marquants de la journée, la présence de représentants d’écoles de langue française a particulièrement retenu l’attention des organisateurs. Leur visite a permis de faire découvrir un espace qui pourra jouer un rôle important pour les familles dont les jeunes enfants fréquenteront bientôt ces établissements.

« C’était formidable de célébrer cet événement avec nos partenaires. À la ribambelle, nous rêvions d’avoir cet espace francophone pour les enfants et les familles depuis longtemps », confie Camille Beaulieu.

Le Centre ON y va accueille déjà les familles depuis le 20 janvier. Après 33 jours d’activités, le programme totalisait déjà 84 heures de programmation, avec plus de 585 visites d’enfants et 379 visites d’adultes. Il s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte, qu’il s’agisse d’un membre de la famille ou d’un service de garde. Les activités se tiennent du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h, ainsi qu’un samedi par mois.

L’installation du Centre dans les locaux de Childreach présente plusieurs avantages. « Nous bénéficions d’une meilleure visibilité et d’un accès plus facile pour les familles. L’espace offre davantage d’heures et de journées d’ouverture, une rampe d’accès pour les fauteuils roulants et les poussettes, du stationnement sur place, un accès par transport en commun et une localisation centrale », conclut Camille Beaulieu

Pour la ribambelle, cette nouvelle adresse représente une étape importante dans le développement de services francophones accessibles et durables pour les familles de la région.

Photo (courtoisie de la ribambelle) : La coupe du ruban. De gauche à droite : Nicole Blanchette (directrice), Camille Beaulieu (directrice adjointe et responsable des programmes ON y va), Caterina Culum (éducatrice de la petite enfance) et Kelsey Sim Foster (coordonnatrice des programmes à l’enfant et à la famille)