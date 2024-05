Alexia Grousson

Le 30 avril, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a tenu sa 11e assemblée générale dans ses locaux.

La présidente Tanya Tamilio a d’abord expliqué les défis relevés par l’organisme et les fonds obtenus au cours de la dernière année financière.

« Bien que nous ayons dû faire face à une réduction de nos subventions, nous avons réussi à maintenir nos activités et à conserver nos employés. De plus, nous avons été récipiendaires de fonds pour appuyer notre communauté dans la lutte contre la pauvreté. Grâce à de nouveaux partenariats avec l’AEFO et le Conseil scolaire catholique Providence, nous avons pu venir en aide à des familles à faible revenu », dit-elle.

En ce qui concerne la programmation, le CCFS a enregistré une augmentation significative de près de 260 % de la participation des membres aux activités de la programmation habituelle comparativement à l’année précédente. Cependant, pour les événements spéciaux, le Centre a noté une légère diminution du nombre de participants qui s’explique par une réduction du nombre d’activités organisées en 2023 et par une diminution des subventions allouées. « Malgré le manque de soutien financier, nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus et du travail acharné de notre équipe », ajoute la présidente.

La programmation qui connaît le plus de succès est celle pour les aînés. Plus de 50 participants sont inscrits régulièrement aux activités organisées par la coordonnatrice du programme, Ginette Prévost. Il en est de même avec celle des adolescents, et ce, grâce à Anna Esztegar, Raphaël Carrier-Moreault et Griffin McGregor. Ces derniers ont proposé et animé plusieurs activités variées pour le plus grand bonheur des jeunes.

« Les activités qui nous tiennent le plus à coeur sont les activités intergénérationnelles. Les ateliers avec les écoles élémentaires et les aînés ont permis d’échanger des savoir-faire entre les générations. Ainsi, les aînés ont montré aux jeunes comment faire du sucre à la crème et leur ont chanté des chansons canadiennes-françaises traditionnelles. Pour leur part, les jeunes ont présenté leur projet de sciences et des livres qu’ils avaient rédigés avec de belles histoires et de beaux dessins. Ils nous ont aussi récité des fables de La Fontaine et interprété des chansons. Quel beau partage ce fût! », ajoute Mme Tamilio, dans son rapport.

Le CCFS est également un pilier incontournable dans le domaine des arts. En avril dernier, un spectacle intitulé Les séries FrancoTastiques, mettant en vedette les artistes de la communauté, a connu un vibrant succès avec plus de 150 spectateurs lors de la représentation.

Il y a également les soirées de peinture, affichant souvent complètes, le podcast Les Jaseux de Sarnia, les soirées d’improvisation, les ateliers d’arts médiatiques dans les écoles francophones, et l’art culinaire était présent dans tous les événements.

Le CCFS est présent et visible dans toute la communauté. Au cours de l’année, l’organisme a participé au défilé de la Fête du Canada, a exposé une structure artistique composée de conserves au Lambton Mall, a collaboré avec le comité local en immigration pour célébrer le Nouvel an des cultures et a participé à un atelier sur le bien-être des aînés, Age Friendly Expo.

Tanya Tamilio a également parlé d’un projet clé de la Ville concernant la Francophonie.

« Le Programme des langues officielles en situation minoritaire de Patrimoine canadien nous accorde une subvention de base de 35 000 $ par an. Cette année, nous avons reçu un financement supplémentaire pour travailler de plus près et établir de nouveaux partenariats avec des organisations anglophones. Nos nouveaux partenaires travaillent ardemment pour être en mesure de servir la communauté francophone d’ici le 1er novembre 2024, date à laquelle la Ville de Sarnia sera officiellement la 27e municipalité désignée en vertu de la Loi sur les services en français. C’est un jalon significatif pour la communauté francophone », conclut-elle.

La rencontre s’est terminée par l’élection par acclamation des membres du conseil d’administration qui est demeuré inchangé.

Photo (CCFS) : Les membres du CA et employés pour l’année 2024. De gauche à droite : (devant) David Lauzier (employé) et Isabelle Bouffard, (deuxième rangée) Ginette Prévost (employée), Olivier Lacasse, Mouna Baalbaki et Martin Carrier; (derrière) Tanya Tamilio et Sasha Jamieson