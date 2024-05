Alexia Grousson

Le 13 avril dernier a eu lieu le concours régional d’Épelle-moi Canada (EMC) à l’école Ste- Jeanne-d’Arc de London. Une trentaine d’élèves âgés de 6 à 14 ans se sont affrontés devant jury pour se qualifier pour le championnat national. Toutes les écoles publiques, privées et d’immersion française ainsi que les amoureux du français y étaient conviés.

Pour le concours régional, les participants devaient apprendre 400 mots, auxquels étaient associés leur définition et leurs sens. Les élèves ont eu droit à une ronde d’essai avant de commencer les éliminations. Chaque participant recevait un mot qu’il devait épeler correctement. S’il réussissait, il pouvait continuer. Cependant, s’il échouait, il était éliminé. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste que trois candidats.

« J’ai été très impressionné par les candidats du cycle intermédiaire. Entre les deux finalistes, la joute a été très serrée. Il a fallu 13 rondes avant d’avoir les gagnants. Dans l’ensemble, les élèves étaient fantastiques, avaient une bonne attitude et faisaient preuve de résilience. Il y avait aussi un bel esprit d’entraide. Avant le début du concours, ils révisaient ensemble », résume Audrée-Anne Cantin, déléguée régionale de London.

Les finalistes sont Kieron Horlick pour le cycle moyen (Académie de la Tamise), Devin Hong pour le cycle primaire (Frère-André) et Nnamdi Okwudire pour le cycle intermédiaire (Académie Ste-Cécile). Le gagnant de chaque cycle a reçu un trophée et ceux des deuxième et troisième places, une médaille. Le championnat national aura lieu le 19 mai dans la région de Toronto.

Photo : Les finalistes pour la région de London avec leur famille