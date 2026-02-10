Pour bien démarrer l’année, la Communauté francophone accueillante de London et le Carrefour francophone local proposent une série d’ateliers pour outiller les nouveaux arrivants francophones en matière de participation civique et politique, afin de favoriser leur intégration et engagement communautaire.

Olaïsha Francis – IJL

L’initiative, qui a connu un succès lors des éditions précédentes, vise à accompagner les participants dans la compréhension de leurs droits, de leurs responsabilités et du système politique canadien. Conçus comme un levier d’intégration et d’engagement, ces ateliers s’adressent aux nouveaux arrivants francophones en situation de résidence permanente ou ayant le statut de réfugié qui souhaitent mieux comprendre leur société d’accueil.

Le premier atelier de la série s’est tenu le 31 janvier 2026 et avait pour thème l’histoire et la géographie du Canada. Au total, 22 nouveaux arrivants se sont inscrits pour suivre l’ensemble du programme dont l’objectif est de renforcer leur sentiment d’appartenance à la communauté franco-ontarienne.

Selon les organisateurs, les participants des sessions antérieures avaient particulièrement apprécié la richesse des échanges, les contenus pratiques et les visites sur le terrain. Ces dernières leur avaient permis de mieux comprendre le fonctionnement de leur milieu d’accueil et de s’y engager activement.

Lors de ce premier atelier, plusieurs thèmes clés ont été abordés, notamment la géographie et l’organisation territoriale du pays, l’identité nationale, le système politique et la citoyenneté ainsi que des notions liées à la culture, à la société, à l’économie et à l’engagement communautaire. Les participants ont également reçu des explications sur la reconnaissance des territoires autochtones, les symboles nationaux, l’hymne canadien, la monarchie constitutionnelle ainsi que le bilinguisme officiel et la diversité culturelle.

Une attention particulière a été portée à l’importance de la transmission de la langue française. Les familles présentes ont été encouragées à inscrire leurs enfants dans des écoles francophones, un choix présenté comme un moyen de préserver le français tout en favorisant un bilinguisme durable.

Pour Didier Kabongo, représentant du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), ces ateliers jouent un rôle essentiel dans le parcours des nouveaux arrivants. « Les participants ressortent avec beaucoup de connaissances et cela pourra les aider dans leur processus d’intégration ou encore la préparation pour la citoyenneté », a-t-il souligné.

Les prochains ateliers sont prévus chaque samedi jusqu’au mois de mars. Ils aborderont, entre autres, les droits et responsabilités des résidents, le fonctionnement du système politique canadien et divers aspects de la participation citoyenne. Par le biais de cette initiative, la Communauté francophone accueillante de London et le Carrefour communautaire poursuivent leur engagement en faveur d’une francophonie inclusive, informée et active dans le Sud-Ouest ontarien.

Photo : Didier Kabango anime l’atelier sur l’histoire du Canada. (Crédit : CCFL)