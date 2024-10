Alexia Grousson

Sonia Muhimpundu, conseillère à Accès Franco-Santé pour le Carrefour communautaire francophone de London, possède également un talent caché qui est désormais révélé au grand public. Elle est autrice de poèmes et vient de sortir son premier ouvrage littéraire intitulé Bouquet et Bourrasque : poésie sur les marées de la vie (en vente sur Amazon).

« J’écris des poèmes depuis plusieurs années, mais je n’avais jamais pensé à les garder. J’écrivais pour moi, pour extérioriser mes émotions, puis je les détruisais. En discutant avec mon père, qui est aussi écrivain, il m’a encouragée à les recueillir pour un jour peut-être pouvoir les publier. Petit à petit, c’est devenu un rêve d’être écrivaine comme lui, même si je redoutais de dévoiler mon âme et mes émotions. Puis un jour, j’ai réalisé que le moment était venu. Mes poèmes parlent de la vie en général : du découragement, de l’espoir, de la résilience, de la naissance, de la parentalité, du vieillissement, de Dieu, de la femme et du crépuscule de la vie. C’est pourquoi Les marais de la vie m’a semblé un titre approprié pour mon recueil », explique Sonia Muhimpundu.

L’inspiration de Sonia Muhimpundu provient de nombreuses personnes présentes dans sa vie. En plus de son père, une aînée de la communauté lui a parlé d’un livre qu’elle a écrit pour elle-même, destiné à ses enfants et petits-enfants, afin de laisser une trace de sa vie et de son histoire. L’écrivain Gaston Mabaya lui a également apporté son soutien. « Il m’a beaucoup encouragée, me rappelant que peu de personnes écrivent en français ici à London. Il a lu mes écrits, les a corrigés et il a fait le suivi pour être sûr que je poursuivrais mon projet. Je lui dois énormément », confie-t-elle.

L’autrice souhaite contribuer à la littérature francophone du Sud-Ouest ontarien et ajouter une pierre à l’édifice de la littérature franco-ontarienne. Ancienne élève de l’école secondaire Monseigneur-Bruyère, elle espère aussi inspirer les jeunes francophones. « J’avais reçu un prix d’excellence pour la langue française, mais je n’aurais jamais pensé que cela m’aiderait un jour. Finalement, cela a porté ses fruits, car j’ai utilisé la langue pour laquelle j’ai reçu un prix pour écrire. J’aimerais montrer à tous les jeunes francophones qui vivent dans un milieu minoritaire qu’il est possible de vivre et de travailler dans sa langue », ajoute-t-elle.

L’autrice a déjà plusieurs idées pour ses prochains livres. Elle aimerait, entre autres, partager son expérience en tant qu’immigrante au Canada, un parcours qu’elle a enrichi en recueillant des témoignages lors de son travail avec les nouveaux arrivants. Plus largement, elle souhaite toucher toutes les personnes qui traversent des périodes de changement, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence.

« Il y a des émotions tellement fortes qu’on n’arrive pas toujours à les exprimer, et c’est ce exactement ce que je ressens avec la publication de ce recueil. Le soutien que j’ai reçu de la communauté est incroyable. Cela m’encourage énormément et je suis très reconnaissante pour cet accueil chaleureux. Les rétroactions des lecteurs me touchent profondément. Ils sont essentiels, car ce sont eux qui déterminent si nous poursuivons notre écriture. Écrire, c’est comme se jeter dans un lac tout en apprenant à nager : on ne sait jamais comment les gens vont réagir, si cela leur plaira. Il faut oser, avoir du courage. J’espère être un exemple et toucher le cœur des gens », conclut Sonia Muhimpundu.

Enfin, elle a tenu à souligner un message important : « Il est facile de tomber dans le laxisme lorsqu’il s’agit de notre langue, mais je souhaite encourager les jeunes francophones à continuer de lire, d’écrire et de vivre dans la langue de Molière. Il est crucial de préserver cet héritage ».

Le parcours de Sonia Muhimpundu, tant personnel que littéraire, est un exemple de résilience et de passion. À travers son recueil, elle ne se contente pas de partager ses poèmes, mais elle invite également chacun à réfléchir sur les marées de la vie, sur les hauts et les bas que nous traversons. Son engagement envers la langue française et la communauté francophone du sud-ouest de l’Ontario est une belle illustration de l’importance de préserver et de promouvoir notre culture, même dans un environnement minoritaire.

Photo (Courtoisie de l’autrice) : Sonia Muhimpundu