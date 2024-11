Olaïsha Francis, IJL Réseau.Presse- L’Action

Les Entités 1 et 2 de planification des services de santé ont organisé une plénière d’une journée consacrée à l’amélioration des soins de santé en français au Carrefour communautaire francophone de London le mardi 29 octobre. Cette rencontre a rassemblé plus de 160 participants issus de diverses organisations francophones, déterminés à aborder les défis d’accès aux soins de santé dans leur langue.

Parmi les intervenants de renom figuraient Carl Bouchard, commissaire aux services en français, Nicole Robinson, MASc, CHE, vice-présidente, Équité en santé et transformation du système Santé Ontario Ouest, Francine Côté, présidente du conseil d’administration de Caisse Desjardins Ontario, Roda Muse, sous-ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Dominic Giroux, président-directeur général de l’Hôpital Montfort et conseiller spécial – Services de santé en français auprès du PDG de Santé Ontario, Hanna Ziada, directrice, Services aux Autochtones, aux francophones et aux groupes prioritaires, ministère de la Santé de l’Ontario, et Fabien Hébert, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). Ce dernier a présenté les cinq priorités de son organisme, dont l’une d’elles se concentre sur la considération des professionnels formés à l’étranger, essentielle pour améliorer les services.

Cet événement a été rendu possible grâce au soutien financier de la Caisse Desjardins et Santé Ontario, permettant aux Entités 1 et 2 de rassembler des acteurs clés autour de cette thématique cruciale. Les participants ont assisté à une présentation théâtrale réalisée par trois comédiens, qui ont mis en lumière les difficultés rencontrées par les patients francophones dans leur quête de services. Ces mises en scène ont non seulement diverti, mais ont également révélé les dangers d’un manque de communication entre le patient et le professionnel de la santé. Les participants ont partagé leurs observations et suggestions via une application interactive, renforçant ainsi leur engagement dans le processus.

Muriel Thibault-Gauthier, présidente du Foyer Richelieu Welland, a indiqué que « ce n’est pas facile d’exprimer des besoins personnels dans une langue que l’on ne maîtrise pas ». Ce manque de compréhension peut entraîner des ordonnances inappropriées et aggraver les problèmes de santé. La présidente du Foyer Richelieu a exprimé son intention de sensibiliser ses équipes aux services en français dès son retour à Welland.

Les statistiques sont éloquentes : environ 69 % des personnes interrogées estiment difficile d’obtenir des services en français, souvent confrontées à des temps d’attente prolongés. Carl Bouchard a rappelé l’importance de revendiquer ces services : « C’est notre droit. Il faut continuer de se battre et travailler ensemble. »

Marthe Dumont, responsable des services en français de l’Équipe de Santé Ontario Ouest ajoute : « Je suis fière que des fournisseurs de services de santé et de services sociaux et des membres de la communauté se soient réunis en aussi grand nombre pour parler d’offre active. Je suis également fière du comité organisateur pour le bon travail d’équipe ».

Les commentaires des organisateurs, témoignent d’un succès inattendu. « L’engagement collectif des participants, représenté par la diversité des voix présentes, démontre une volonté commune d’accroître l’accessibilité des services de santé en français. Cette plénière a constitué un espace précieux pour partager des expériences, échanger de bonnes pratiques et élaborer des stratégies concrètes. Nous tenons à remercier tous les participants, panélistes et invités », commente Paul Levac, directeur général de l’Entité 1.

« À la suite de cette plénière régionale, un rapport final sera communiqué aux participants. Dans ce document, on trouvera des suggestions et des idées pour améliorer la planification et la réalisation des services de santé et de bien-être en français », confirme M. Levac.

Les Entités 1 et 2 s’appuieront sur les résultats de ce rapport pour élaborer et mettre en place une planification et un plan d’action, ainsi que des actions concrètes pour améliorer les services en français, avec l’aide de leurs nombreux partenaires provinciaux, régionaux et locaux.

Cette plénière a constitué une plateforme essentielle pour le rassemblement de la communauté francophone et pour l’établissement des bases nécessaires à l’amélioration des soins de santé en français. Bien que de nombreux défis subsistent, les avancées réalisées et l’engagement collectif promettent un avenir plus favorable pour les francophones en matière de santé.

Photo (Crédit : Blandine Lesage) : Plus de 160 personnes ont participé à la rencontre du 29 octobre à London.