Célébrée sur les terres de la Première Nation Oneida, la foire agricole du 21 septembre à laquelle a participé le Carrefour communautaire francophone de London visait non seulement à présenter ses services aux visiteurs, mais aussi à renforcer les liens culturels avec le « Peuple de la pierre debout ».

Olaïsha Francis, IJL Réseau-Presse, L’Action

Pour la troisième année consécutive, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a participé à la 145e Foire annuelle d’Oneida, qui s’est tenue le 21 septembre sur les terres de la Première Nation Oneida. Cet événement, qui célèbre depuis 1879 l’unité, la culture et le patrimoine agricole de la Nation d’Oneida de la Thames (Ontario), est un rendez-vous incontournable pour la communauté.

Les Oneidas ou Onyota’a:ka, font partie des Cinq Nations iroquoises. Historiquement présents dans les États de New York, du Wisconsin, ainsi qu’en Ontario, ils sont connus sous le nom de « Peuple de la pierre debout », en référence à de grandes plaques de pierre au milieu des villages servant de lieux de rassemblement. Organisés en trois clans —Tortue, Ours et Loup —, les Oneidas accordent une place de choix aux femmes, perçues comme les gardiennes de la terre et les conseillères spirituelles de la communauté.

Cette foire, bien que marquée par les transformations sociales et historiques apportées par les Européens, continue d’être un pilier pour préserver les traditions et la culture orale des Oneidas. Le CCFL, qui y participe chaque année, s’inscrit dans une démarche de renforcement des liens interculturels, en particulier avec les Premières Nations, tout en promouvant ses services aux nouveaux arrivants francophones de London.

L’équipe du CCFL a ainsi présenté une gamme de services destinés à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants : accompagnement, orientation vers des ressources sociales et éducatives, organisation d’événements communautaires, et plus encore. L’objectif : sensibiliser les participants à l’importance de l’inclusion et de la diversité culturelle, valeurs partagées entre la communauté francophone et les peuples autochtones.

« Nous venons ici pour faire connaître nos services et créer des liens avec la communauté autochtone. À ce jour, le CCFL est le seul organisme communautaire francophone à participer à cette foire », explique Rachid Barrima, coordonnateur de Connexions communautaires et du Carrefour ethnoculturel.

L’équipe du CCFL a eu l’occasion de discuter avec les membres de la communauté Oneida et des visiteurs de toutes origines. Le kiosque de l’organisme a suscité de l’intérêt en proposant des brochures informatives et des échanges interactifs. Grâce à ces interactions, les valeurs communes entre la communauté francophone et les peuples autochtones – telles que la préservation de la langue et de la culture – ont été mises en évidence.

La participation à cette activité autochtone témoigne du dévouement constant de l’organisme francophone envers les Premières Nations et les autres communautés ethnoculturelles de la région. Selon Rachid Barrima, « cette activité est également une occasion de démontrer que le CCFL est toujours présent pour soutenir et accompagner ceux qui désirent s’intégrer dans le tissu francophone local. »

-30-

BP

01 Rachid Barrima au kiosque du CCFL (crédit : CCFL)