Alexia Grousson

Les Dames de Sainte-Anne ont organisé la seconde édition du Bee-Bop Café, le 17 mai, dans la salle paroissiale St-Thomas-d’Aquin. Avec un retour aux années 1950 à 1970, cet événement a été un véritable voyage dans le temps pour les 80 participants.

Un Bee-Bop Café fait généralement référence à un lieu inspiré par le style de musique bebop,

un style musical complexe, du genre jazz, souvent associé à des musiciens comme Charlie Parker, Dizzy Gillespie, et Thelonious Monk. La version de Sarnia du Bee-Bop Café a cherché à recréer une ambiance rétro et musicale, offrant une décoration vintage et de la musique de l’époque avec du rock’n’roll, du twist et du swing.

Pour débuter la soirée, la chanteuse Janet Laplante a offert une prestation musicale avec plusieurs chansons entraînantes, en français et en anglais. Elle a interprété plusieurs classiques bien connus, notamment Let’s Twist Again, Les Champs-Élysées, La Vie en rose et Down in the Boondocks. « Elle a été absolument formidable. Elle arrive avec sa propre trame sonore et sa voix est magnifique. Beaucoup de gens n’ont pu s’empêcher de danser pendant sa performance », relate Ginette Prévost, présidente de l’organisme.

Pendant la pause, les participants, vêtus dans le style des années 1950 et 1960, ont eu l’occasion de se laisser emporter par les rythmes endiablés de la musique en attendant le repas. Cette année, il y avait de la pizza, ainsi que des nachos à la salsa et au fromage. Bien sûr, les classiques tels que les « banana splits » et les sundaes étaient toujours disponibles.

Ensuite, un concours de danse a eu lieu, avec des épreuves de rock’n’roll, de twist et de swing. Trois juges ont évalué les participants selon leur enthousiasme et leur énergie sur la piste de danse, ainsi que le respect des caractéristiques de chaque type de danse. Les trois couples gagnants ont remporté des tabliers originaux qui arboraient une bouteille de ketchup et les inscriptions suivantes : « Catch up with Jesus, lettuce praise & relish him, cause he loves me from my head to-ma-toes. »

Les Dames de Sainte-Anne ont également aménagé un kiosque où les participants pouvaient se faire prendre en photo moyennant une contribution. Environ 2000 $ ont été récoltés pendant la soirée. Les bénéfices de la collecte de fonds iront au financement des activités communautaires, notamment le bazar artisanal, et pour des rénovations dans la salle paroissiale.

« Dans l’ensemble, l’événement s’est très bien déroulé. Nous avons même vendu toute la nourriture que nous avions préparée. Vers la fin de la soirée, j’avais tellement de demandes pour des bananes flambées que j’avais du mal à suivre! Les gens ont eu beaucoup de plaisir et on s’est fait demander de refaire ça plus souvent », relate Ginette Prévost.

Cette soirée a permis de recréer une ambiance authentique, remplie de souvenirs et de sourires. Autour de cette fête nostalgique, les convives ont créé de nouveaux souvenirs, tout en honorant un passé que beaucoup continuent de chérir.

Photo (DSA) : Les participants se laissent emporter par les rythmes endiablés de la musique des années 1950-1970.