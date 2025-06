Alexia Grousson

À l’école secondaire Saint-François-Xavier (SFX) de Sarnia, les drones ne sont plus de simples gadgets : ils sont devenus un véritable levier pédagogique. Chaque année, l’établissement consacre une semaine entière à la formation des élèves sur cet outil technologique, convaincu de ses atouts tant sur le plan éducatif que pratique. Une initiative qui illustre l’intégration croissante des drones dans les milieux scolaires.

Du 12 au 15 mai, une série d’ateliers dirigés par l’équipe de DroneGo s’est tenue sous la coordination de Marc Côté, animateur principal. Cette formation a permis aux élèves de se familiariser avec les bases du pilotage de drones, tout en découvrant les nombreuses applications concrètes de cette technologie dans la vie courante.

Martin Carrier, enseignant de mathématiques et de physique à SFX, met en lumière l’utilité concrète des drones dans l’apprentissage des sciences. « Dans mon cours de trigonométrie et d’arpentage, nous voyons d’abord la théorie en classe puis, à l’aide des drones, nous sortons à l’extérieur pour valider nos calculs sur le terrain. Cela permet de rendre la théorie tangible », explique-t-il.

Il précise par ailleurs que les drones trouvent aussi leur place dans les arts médiatiques : les élèves s’en servent notamment pour réaliser une publicité pour l’école avec des angles de vue inaccessibles à l’œil humain, ou encore pour produire un journal télévisé intégrant scénarisation et captation vidéo.

Mark Phillips, enseignant en Majeure Haute Spécialisation à SFX, souligne le large éventail d’applications professionnelles des drones. « Ils sont utilisés dans des domaines aussi variés que la surveillance des feux de forêt, la couverture d’événements sportifs, le transport d’organes entre hôpitaux ou encore la réduction du phosphore en agriculture », explique-t-il. L’objectif, selon lui, est d’ouvrir les horizons des élèves en leur présentant un outil à fort potentiel, susceptible de jouer un rôle clé dans leur avenir professionnel.

Nouveauté cette année : une attention particulière a été accordée aux élèves du secondaire, avec des activités ciblées pour stimuler leur intérêt. En amont, les deux premières journées de la semaine ont été réservées exclusivement au personnel enseignant, dans le but de renforcer leurs compétences et leur maîtrise de l’intégration des drones en milieu scolaire. Parmi les participants figuraient Geneviève Lussier, enseignante de français, Martin Carrier et Daniel Goulet, enseignants de mathématiques, ainsi que Carolie Moreault, enseignante en arts médiatiques.

« C’est une expérience très enrichissante, se réjouit M. Carrier. Apprendre à utiliser ces outils m’aide à mieux enseigner et à enrichir mes cours de sciences. Il est également crucial de comprendre les règles de sécurité, car un drone pesant moins de 250 g ne nécessite pas de licence pour être piloté, mais au-delà, cela devient nécessaire. Les drones ne sont pas des jouets, mais de véritables outils et avoir un certificat de pilotage est également un atout pour le CV des élèves. »

Les quatre enseignants formés cette année auront pour mission de transmettre leurs connaissances à leurs collègues. Une préparation au test de pilotage est également en pourparlers pour les prochaines années.

« J’ai vraiment apprécié voir l’application concrète de nos cours de mathématiques avec les drones et le travail d’équipe. C’était génial d’apprendre à piloter. Ce genre de formation est très utile, car elle nous permet de voir les résultats de manière concrète, sur le terrain, et non seulement dans la théorie. J’ai tellement aimé cette expérience que je me suis acheté un drone et, avec mon frère, on travaille dessus pour le faire fonctionner et s’entraîner ensemble », témoigne Étienne Scott, un élève de 10e année.

Enfin, Mark Phillips insiste sur l’importance de la collaboration au sein de l’équipe pédagogique. Il souligne la valeur de l’expertise apportée par Marc Côté de DroneGo, avec qui l’école travaille depuis maintenant trois ans. « Cette année, quatre enseignants ont pu suivre la formation, et l’objectif est d’en faire profiter l’ensemble du personnel, ajoute-t-il.

Il note également l’excellente dynamique d’entraide entre collègues : même en dehors de leurs séances de formation, plusieurs enseignants ont prêté main-forte ou coanimé les ateliers, créant ainsi un fort esprit d’engagement collectif, perceptible tant chez les enseignants que chez les élèves.

Photo (SFX) : Les élèves et enseignants à la pratique avec les drones.