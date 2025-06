Alexia Grousson

Le samedi 10 mai, le Carrefour des femmes du sud-ouest de l’Ontario a organisé une journée en l’honneur de la mère au Goodwill Community Hall de London. Cette activité a réuni plus de 90 participantes.

Julie Chalykoff, présidente du conseil d’administration de l’organisme, a souligné l’importance de reconnaître le rôle central des mères dans la société. « Les mères doivent être valorisées. Souvent, elles sont accablées par les responsabilités du travail, de la maison et des enfants, ce qui peut les conduire à se sentir découragées et submergées. Il est essentiel de les aider à prendre conscience de leur rôle précieux et à renforcer leur estime de soi », dit-elle.

Lors de cette journée, un hommage a été rendu à Marie-Josée Bindele, qui quitte le Carrefour. La directrice générale Cornelie Mwenyi Mbaya lui a exprimé sa gratitude pour sa contribution à l’organisation et lui a souhaité du succès dans ses projets. Un cadeau lui a été offert : une tasse personnalisée avec des photos souvenirs et des fleurs.

Une première activité a été dédiée à l’estime de soi des mères, mettant en lumière les qualités essentielles qui les définissent. Cette présentation, animée par Chantal Fete, membre du Carrefour des femmes, a offert un message encourageant pour valoriser le rôle maternel.

Une seconde activité, nommée Fière d’être mère, a ensuite été proposée aux participantes. Son objectif : valoriser le rôle des mères, non seulement en tant que donneuses de vie et piliers affectifs, mais aussi comme figures centrales de soin et d’engagement sans faille. À cette occasion, Julie Chalykoff a rappelé que le rôle maternel va bien au-delà des représentations sociales usuelles. Elle a également évoqué la figure d’Anna Jarvis, instigatrice de la fête des Mères aux États-Unis, retraçant son parcours pour offrir un éclairage historique à la célébration.

Un jeu de questions-réponses a aussi permis aux participantes de tester leurs connaissances sur les thèmes évoqués lors des ateliers. Les 15 gagnantes ont reçu des bijoux tels que colliers, bagues et boucles d’oreilles. Une centaine de bracelets ont été offerts aux participantes.

Ces bracelets avaient tous un lien symbolique avec les mots évoqués sur la mère tels que le mot ange ou bien papillon. Selon Julie Chalykoff, « le bracelet, un cercle infini, représente l’union, la chance, l’amitié, tandis que les perles symbolisent la rareté, la beauté, la vibrance et le courage ».

Enfin, des tirages ont permis de récompenser les participantes avec des sacs-cadeaux du Carrefour des femmes, comprenant des tasses, des souvenirs et 14 plantes représentant la vie, la joie et la singularité de l’expérience maternelle.

« Il est crucial de rappeler aux mères l’importance de leur rôle unique dans la société et de les encourager à être fières de ce qu’elles accomplissent. Elles font preuve de courage et de détermination pour améliorer leur propre vie et celle des autres. Cela m’inspire particulièrement, en pensant à ma mère, qui a eu 18 enfants en 22 ans. Elle est toujours dans mes pensées à chaque présentation », confie Mme Chalykoff.

La soirée s’est clôturée par un moment festif de musique et de danse moderne francophone.

Photo (Crédit : Carrefour des femmes) : Les gagnantes du tirage et du jeu questions-réponses.