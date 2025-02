Alexia Grousson

Le 13 février, la Table Franco-Info London a tenu sa rencontre en mode virtuel en raison de la tempête hivernale prévue. Elle a réuni plusieurs organismes en ce début d’année afin de partager les nouveaux projets et les initiatives et de discuter de certains défis à relever.

Lors de cette réunion, Sonia Muhimpundu, conseillère pour Accès Franco-Santé London (AFSL), a rappelé que les aînés ont des ateliers deux fois par mois. Elle a également été félicitée pour sa nomination comme finaliste dans la catégorie Engagement communautaire à la Soirée Saphir qui aura lieu à Ottawa, le 29 mars. De son côté, Danielle Tobin, de l’AFSL, a annoncé l’obtention d’une subvention pour embaucher un navigateur en santé francophone. Les entretiens ont déjà débuté.

Au nom de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario, Jean Gacyna a relaté la sortie prochaine d’un sondage pour les retraités et les futurs retraités afin de mieux comprendre comment ces derniers se perçoivent face à l’identification en tant que « personnes âgées ou aînées ». Cela leur donnera des pistes pour mieux pouvoir les inclure dans les initiatives.

Les annonces ne se sont pas arrêtées là. Paulette Desjardins et Alexandra Brioso du Carrefour communautaire francophone de London ont évoqué continuer leur travail de collaboration avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour la mise en œuvre de leur nouvelle entente. Elles ont fièrement annoncé que le repas communautaire du 22 février, en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs, est à guichet fermé. Pour souligner le Mois de la Francophonie, il y aura un souper spaghetti le 21 mars. Enfin, le Carrefour des adultes et des aînés francophones est en train de mettre en place un cours de cuisine mensuel à compter du mois de mars.

De son côté, Noha Elsheikh, de l’Association canadienne pour la santé mentale Thames Valley, a évoqué le nouveau programme ethnoculturel nommé L’Abri du soutien.

Pour sa part, Rosa Atmani du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest a abordé la tenue d’un forum régional à Sarnia, les 25 et 26 février, ayant pour thème le renforcement des capacités d’accueil et d’intégration. De plus, un forum provincial regroupant tous les Comités locaux en immigration francophone, se tiendra à London, la deuxième semaine de juin. Étant membre du comité aviseur de la Ville de London, le Réseau participe également à la campagne de sensibilisation Anti-haine. Une plateforme en ligne regroupe toutes les ressources en lien avec ce thème. De plus, l’artiste local Willy Aristide Wandji soutient aussi ce projet pilote avec l’écriture de sa chanson Non à la haine.

L’Entité 1, par l’entremise de Paul Levac, a annoncé la finalisation du rapport pour donner suite à la tournée de sensibilisation régionale de la plénière en octobre dernier, avec une série de recommandations qui touchera notamment les résidents de London.

Enfin, Keely Murdock, du YMCA, a proposé des présentations pour parler des problèmes existants en lien avec les jeux de hasard et les jeux vidéo. Elle évoque une demande grandissante de la part des écoles. Puis, Pierre Hauss, gestionnaire en formation continue au Collège Boréal, a conclu en mentionnant que le Collège Boréal de London s’est porté candidat pour proposer le Test d’évaluation de français. Ce test est reconnu par Immigration Réfugiés Citoyenneté Canada pour les personnes qui souhaitent obtenir une attestation de leurs compétences linguistique pour une demande de citoyenneté canadienne.

Un point majeur a été soulevé concernant l’ajout de nouveaux membres à la Table Franco-Info. Il a été décidé que le sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine rencontre, afin de décider avec tous les membres, la meilleure solution pour la Table.

Pour conclure, il y a une brève mise à jour sur la Communauté francophone accueillante de London. Beaucoup d’activités n’ont pas été approuvées par IRCC, telle que la formation dans le domaine de la petite enfance. Les nouvelles versions du plan et du budget viennent d’être soumis. Une réponse est attendu pour la fin du mois. Si elle est positive, l’entente pourrait débuter dès mars.

Photo : Noha Elsheikh