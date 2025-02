Alexia Grousson

Le Mois de la Francophonie, célébré chaque année en mars, est un moment essentiel pour promouvoir la langue et la culture françaises tout en mettant en lumière la diversité au sein des différentes communautés francophones à travers le monde. À cette occasion, des événements sont organisés dans les communautés francophones de la province, notamment à London et à Sarnia.

Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) propose une série d’activités variées tout au long du mois. Le 5 mars à 13 h, le public pourra assister à la pièce de théâtre The Secret of Good Tea. Une visite au musée d’archéologie de London est prévue le 8 mars et les intéressés auront l’occasion de découvrir les traditions de la cabane à sucre le 12 mars. Un souper spaghetti aura lieu le 21 mars.

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) offrira une variété d’activités, dont un brunch pour célébrer le Mardi Gras le 4 mars, suivi d’un après-midi de jeux. Le 7 mars, les amateurs de théâtre pourront assister à un match d’improvisation sous le thème match des étoiles.

Une attention particulière sera portée aux femmes et à leurs contributions à la société le 8 mars, avec un moment de célébration et de reconnaissance organisé par le Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario.

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb, le CCFS planifie un brunch le 16 mars, suivi d’activités ludiques pour tous les âges. Un Carrefour Accès Franco-Santé verra le jour au CCFS et son lancement officiel aura lieu quelques jours plus tard, le 20 mars.

Le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) propose un « 5 à 7 » festif le 21 mars. À partir de 17 h, un repas de type cabane à sucre sera suivi par un spectacle des Colocs, prévu à 19 h au centre communautaire. Le 22 mars à 10 h, le public pourra également profiter de la projection du film Mlle Bottine au Cinéplex local.

Dans un esprit de solidarité et de soutien, le 23 mars, les Dames de Sainte-Anne organiseront un souper spaghetti et une soirée bingo pour recueillir des fonds en faveur de l’organisme. Enfin, pour clore ce Mois de la Francophonie à Sarnia, le 28 mars, Évasion Mobile proposera une expérience immersive et interactive dans le gymnase de l’école Saint-François-Xavier, idéale pour les amateurs d’énigmes et de défis.

Le Mois de la Francophonie représente une belle occasion pour les communautés francophones de célébrer leur héritage et de renforcer les liens sociaux. Les activités variées proposées à London et à Sarnia témoignent de l’engagement des organisations locales à valoriser la langue et la culture françaises tout en favorisant la convivialité et la solidarité. Ces événements ne manqueront pas de faire rayonner la francophonie dans la région tout au long du mois de mars.

Photo : Au cours de la Semaine de la Francophonie en 2024, plusieurs petites entreprises francophones étaient invitées à présenter leurs produits et services dans le cadre d’un marché franco-entrepreneur à London.