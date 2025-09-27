Alexia Grousson

La Table Franco-Info s’est réunie le 18 septembre au Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), rassemblant 11 représentants d’organismes de la région. Cette rencontre a permis de dresser un portrait des projets en cours, des défis grandissants et des initiatives qui animent la communauté francophone de London.

La question des services de garde a rapidement occupé le devant de la scène. Camille Beaulieu, de La Ribambelle, a indiqué que toutes les places sont actuellement comblées, signe d’une demande croissante pour la petite enfance en français. Elle a insisté sur la nécessité de planifier cette croissance afin d’éviter de perdre des familles, faute de places ou de personnel qualifié.

Son constat a été appuyé par Paulette Desjardins, directrice générale du CCFL, qui a souligné l’ampleur du phénomène : « On est en train de grandir, il y a un accroissement incroyable, et ça va continuer. On va devoir trouver plus d’éducateurs, sinon nous allons perdre des élèves, voire des familles. » Un point de vue partagé par Rita Giroux-Patience, qui a observé que si d’autres écoles du Conseil scolaire catholique Providence ne sont pas à pleine capacité, celles de London débordent déjà, une situation qu’elle qualifie d’unique dans la région.

Le domaine de la santé a également retenu l’attention. Sonia Muhimpundu, d’Accès Franco-Santé London, a présenté un projet pilote de dépistage cognitif pour les aînés, réalisé à l’aide de l’outil MoCA (Montreal Cognitive Assessment), pour l’instant accessible seulement en anglais. Elle espère que ce service pourra être étendu à la clientèle francophone. Elle a aussi fait état d’initiatives de sensibilisation au VIH, dont un test anonyme rapide de cinq minutes. Malgré cet accès facilité, elle constate encore des réticences, notamment dans certaines communautés noires. « L’anonymat peut aider, mais le stigmate demeure. C’est une question d’éducation et de partenariats pour rejoindre ces communautés », a-t-elle affirmé.

La rencontre a permis de dévoiler aussi la programmation communautaire à venir. La directrice générale adjointe du CCFL, Alexandra Brioso, a présenté un calendrier riche : lever du drapeau franco-ontarien le 25 septembre au Centennial Hall devant 1300 élèves, tournoi de soccer et soirée dansante le 27 septembre, activités pour aînés (spectacle à Stratford, croisière, bowling, ateliers de peinture). L’assemblée générale annuelle aura lieu le 22 octobre, suivie d’un marché de Noël le 22 novembre et d’une soirée festive le 13 décembre. Le programme Bien vieillir chez soi, bien qu’arrivé à terme, continuera grâce à l’implication de bénévoles et à la prise en charge des repas par le Carrefour.

Le volet immigration a été abordé par Nabila Sissaoui, coordonnatrice de la Communauté francophone accueillante (CFA) de London. Elle a annoncé que la Semaine nationale de l’immigration francophone, qui se déroulera du 2 au 8 novembre, portera le thème Merci d’enrichir notre francophonie. Des discussions ont toutefois été soulevées concernant une photo promotionnelle jugée inappropriée par certains, car elle montrait une main posée sur l’épaule d’une femme voilée, un geste perçu comme irrespectueux selon certaines normes culturelles. La semaine s’ouvrira par une foire communautaire au Collège Boréal et se conclura par une soirée spectacle au CCFL, qui marquera aussi le lancement officiel de la CFA de London.

Parmi les initiatives de la CFA figurent des cours de conversation anglaise, des ateliers de participation civique et un accompagnement individualisé pour les personnes rencontrant des obstacles à l’intégration. Une campagne de sensibilisation contre le racisme a également été lancée, en réponse à des témoignages indiquant que la discrimination reste un facteur de départ pour plusieurs immigrants de London.

Sur le plan économique, la Table a pris connaissance des avancées de l’Incubateur entrepreneurial, mis en place en partenariat avec la Société économique de l’Ontario. Trois sessions d’information ont permis de former une cohorte de 11 nouveaux arrivants qui suivront un accompagnement jusqu’en décembre.

La rencontre s’est conclue par l’élection de nouveaux responsables. Sonia Muhimpundu demeure coprésidente pour une dernière année, avant de céder sa place à Alexandra Brioso. Camille Beaulieu a été élue secrétaire. La prochaine rencontre de la Table Franco-Info est fixée au 20 novembre.

Photo : Paulette Desjardins du CCFL