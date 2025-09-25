Christiane Beaupré

Le 25 septembre 1975, sur le campus de l’Université de Sudbury, un symbole destiné à marquer à jamais la présence et la fierté des francophones de l’Ontario voyait le jour : le drapeau franco-ontarien. Conçu par le professeur Gaétan Gervais, en collaboration avec Michel Dupuis, ce drapeau s’est imposé rapidement comme l’emblème identitaire d’une communauté bien vivante, affirmant sa langue, sa culture et son appartenance à l’Ontario.

Son graphisme, simple et évocateur, traduit toute la richesse de ce double héritage. La fleur de lys blanche sur fond vert rappelle les racines françaises et la vitalité de la francophonie. La fleur de trille, emblème floral de l’Ontario, souligne quant à elle l’ancrage des francophones dans cette province. Le vert, associé aux étés, et le blanc, symbole des hivers, expriment le cycle des saisons et l’attachement au territoire.

Au fil des décennies, le drapeau a gagné une reconnaissance officielle. En 2001, il a été désigné comme emblème de la communauté francophone de l’Ontario par l’Assemblée législative. Dix ans plus tard, en 2010, le 25 septembre devenait la Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens, célébrée chaque année partout dans la province. Depuis, le drapeau flotte fièrement sur les édifices municipaux, les écoles et les institutions, devenant un repère visuel d’unité et de solidarité.

Cette année, en 2025, le drapeau souffle ses 50 bougies. Cinquante ans de luttes, de victoires et de rassemblements portés sous ses couleurs. Cinquante ans d’affirmation identitaire, où chaque génération s’est reconnue dans ce symbole rassembleur. Son anniversaire est l’occasion non seulement de rendre hommage à celles et ceux qui ont contribué à sa création et à sa promotion, mais aussi de réfléchir au rôle qu’il joue encore aujourd’hui.

Car le drapeau franco-ontarien n’est pas qu’un ornement. Il représente une histoire de résilience et un engagement à continuer d’écrire l’avenir en français en Ontario. Dans un monde où les défis linguistiques et culturels demeurent bien présents, il nous rappelle la force du collectif, le pouvoir de la mémoire et la nécessité de transmettre notre héritage aux générations futures.

En ce 25 septembre 2025, il nous appartient de lever les yeux vers ce drapeau avec fierté et reconnaissance. Cinquante ans après son apparition à Sudbury, il continue de flotter comme un signe d’espérance et d’unité. Un demi-siècle plus tard, il demeure un appel vibrant à célébrer et à faire rayonner la francophonie ontarienne.