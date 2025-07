Alexia Grousson

À Sarnia, la Saint-Jean-Baptiste a été célébrée sur le terrain de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, marquée par une collaboration exceptionnelle entre cinq organismes locaux. Cet événement, devenu une tradition annuelle, a une fois de plus réuni la communauté franco-ontarienne dans une ambiance conviviale et festive.

Comme chaque année, le partenariat entre ces différents acteurs a permis de proposer un programme diversifié qui a ravi aussi bien les petits que les grands. Les Chevaliers de Colomb ont pris en charge le barbecue payant, un incontournable de la fête, tandis que les Dames de Sainte-Anne se sont occupées des plateaux de fruits et légumes, tout en organisant un jeu de bingo à l’intérieur, avec des prix pour enfants et adultes.

Parmi les moments forts de cette activité, on notera le tirage moitié-moitié, dont la gagnante, Huguette Habel de Sarnia, a empoché la somme de 2010$. « L’idée de dernière minute de Ginette, le bar à crème glacée, a parfaitement fonctionné, C’était vraiment un moment agréable et surprenant », relate Patrice Dufour, vice-président du Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ), qui a souligné l’ingéniosité de cette initiative qui a été une véritable réussite.

À l’extérieur, les festivités ont pris un tour ludique avec des activités organisées par le Centre On y va, où les enfants ont pu se divertir grâce à des jeux variés. De son côté, le CCFJ a installé quatre châteaux gonflables pour offrir un espace de jeu sécurisé pour les plus jeunes.

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS), quant à lui, a organisé son traditionnel tournoi de fers à cheval, très populaire auprès des adultes, ainsi que des activités telles que le lancer de sacs de sable. Les compétitions ont attiré des participants de la région, avec les vainqueurs Alain Brosseau de Sarnia et Brant Valenciuk de Windsor, qui ont eu l’honneur de voir leurs noms gravés sur le trophée des champions.

Bien que la chaleur accablante ait quelque peu limité la participation cette année, avec environ 150 personnes présentes, l’ambiance est restée chaleureuse et conviviale. « C’était une belle célébration, malgré la chaleur. Les bénévoles étaient au rendez-vous, et c’était agréable de voir autant de gens se rassembler pour célébrer cette fête », a commenté M. Dufour.

Étant donné que la Saint-Jean tombait un mardi cette année, le Centre communautaire francophone avait également prévu des activités spéciales en ce jour, telles qu’un repas partage.

Ginette Prévost, coordonnatrice des activités pour les aînés au CCFS, a ajouté : « Nous avions initialement prévu de tenir cet événement à l’extérieur, au camp Wawanosh, mais la veille, nous avons décidé de déplacer toutes les activités au centre communautaire en raison de la chaleur. Ce fut une excellente décision et nous avons vraiment eu beaucoup de plaisir. »

Les six stations de jeux proposées ont ajouté une dimension dynamique à la fête. Parmi elles, des jeux de société comme le damier, des jeux créatifs avec des dessins, ainsi qu’un jeu original de Tic-Tac-Toe, où les participants portaient au cou des cartons avec un X ou un O et devaient répondre à des questions sur la francophonie pour pouvoir s’asseoir et ainsi essayer de former le Tic-Tac-Toe.

La station « Devinez le titre de la chanson » a également suscité l’enthousiasme, avec des équipes devant deviner le titre de chansons entendues dans l’oreillette d’un des membres. L’équipe gagnante s’est vu attribuer des cartes cadeaux de 20 $.

Ginette Prévost a expliqué qu’elle avait pris soin de disperser les participants de façon que chacun puisse jouer avec des personnes qu’il ne connaissait pas forcément. Ce mélange a contribué à renforcer les liens et à ajouter une touche de convivialité à cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, véritable symbole de la solidarité et de l’esprit communautaire.

Photo (CCFJ) : Un jeu de bingo a été organisé à l’intérieur, avec des prix pour enfants et adultes.