Alexia Grousson

Le 1er juillet, à l’occasion de la fête du Canada, des membres du Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) ont fièrement participé à la grande parade organisée dans les rues de Sarnia. Cet événement annuel permet à l’organisme de célébrer la diversité canadienne tout en mettant en valeur la culture francophone.

Initialement, un camion appartenant à un ami de Tanya Tamilio, présidente du Centre, avait été utilisé pour cette occasion. Cependant, à la suite de son décès, Tanya a sollicité l’aide de Ryan, propriétaire d’une entreprise de conteneurs de rangement qui disposait de deux remorques de 20 et 40 pieds, il lui a proposé d’utiliser celle de 40 pieds pour le défilé.

Le thème cette année – Canada always / Canada toujours – était assez vague, ce qui a laissé une grande liberté créative aux participants. Ainsi, Marie-Claude Émond et David Lauzier ont suggéré de mettre en vedette nos plages. Dix plages emblématiques du pays ont été choisies, et un panneau les représentant a été installé sur le char allégorique. Celui-ci a été décoré de parasols, de chaises de plage, de jeux gonflables, de sable, et d’une toile bleue afin de simuler l’eau.

Bien que les organisateurs aient préparé des drapeaux et des tatouages à distribuer tout au long du parcours, la municipalité a restreint cette distribution aux seuls moments où le cortège s’est arrêté au parc. Néanmoins, l’ambiance tout au long du défilé est restée chaleureuse.

« L’atmosphère était vraiment agréable, avec des applaudissements et des sourires tout au long du parcours et des centaines de participants », affirme Tanya Tamilio. Au total, sept bénévoles des comités des écoles Saint-François-Xavier et Franco-Jeunesse ont rejoint Tanya Tamilio et Marie-Claude Émond, accompagnées d’une quarantaine de marcheurs. Cette initiative a vu le jour grâce à une collaboration entre les conseils scolaires Providence et Viamonde ainsi que le Centre communautaire francophone.

Le défilé s’est poursuivi pendant plus d’une heure, de la rue Lakeshore vers le parc Canatara, où l’ensemble des festivités municipales étaient regroupées. Des kiosques de nourriture, des spectacles et des feux d’artifice ont animé la journée. Afin de respecter les règles établies par la Ville, le char allégorique était décoré aux couleurs du Canada, arborant 80 % de rouge et de blanc, avec des touches de vert et de blanc pour symboliser les Franco-Ontariens.

« Participer à cet événement nous offre une visibilité importante au sein de la communauté, tout en cultivant un sentiment de fierté. Cela permet également de montrer aux nouveaux arrivants que nous sommes présents, tout en faisant découvrir à la population locale la richesse de notre culture. La musique en français tout au long du parcours a contribué à renforcer cette ambiance festive », ajoute Tanya Tamilio.

De plus, le Centre communautaire a été désigné vainqueur officiel du défilé de la Fête du Canada 2025 par la Ville de Sarnia. « Cette reconnaissance met en lumière notre engagement, notre créativité et notre fierté francophone à l’occasion de ce grand événement. Un immense merci à tous les participants, bénévoles et alliés qui ont contribué à faire de cette journée un moment inoubliable », conclut-elle.

Photo (CCFS) : Le char du CCFS mettait en vedette les plages du Canada