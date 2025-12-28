La Communauté francophone accueillante (CFA) et le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) renforcent l’engagement citoyen des nouveaux arrivants grâce à un programme visant à faciliter la compréhension du système politique canadien et l’intégration communautaire des francophones.

Chrismène Dorme – IJL Le Régional

Ungroupe de nouveaux arrivants inscrits aux ateliers civiques et politiques a vécu une expérience immersive au cœur du pouvoir provincial, à la législature ontarienne, au cours de la dernière semaine de novembre. Cette sortie s’inscrit dans un programme, composé de huit ateliers et de trois visites éducatives, destiné à offrir une compréhension globale des mécanismes politiques canadiens et ontariens, des droits et des responsabilités citoyennes.

Dans ce parcours, la visite de la législature ontarienne a constitué un moment significatif. Accueillis par l’équipe protocolaire de l’Assemblée législative, les participants ont arpenté les lieux symboliques où s’élaborent et se débattent les politiques publiques : la Chambre de l’Assemblée, les salles réservées aux médias, les couloirs historiques et divers espaces de travail des élus et de leurs équipes.

Entièrement guidée en français, la visite a permis de saisir concrètement le fonctionnement de l’institution. Les participants ont bénéficié d’explications claires sur les rôles respectifs du gouvernement et de l’opposition, la démarche d’élaboration des lois et les responsabilités des députés provinciaux. Pour plusieurs, il s’agissait d’un premier contact direct avec le monde politique canadien.

Pour Rachid Barrima, coordonnateur du Carrefour ethnoculturel du CCFL, cette activité constitue un pilier essentiel de l’éducation citoyenne. « Une visite pour comprendre l’appareil législatif, se sentir chez soi et motiver ceux qui ont choisi London comme destination à ne pas changer d’avis », explique-t-il. Selon lui, l’objectif dépasse la simple découverte architecturale : il s’agit de renforcer le sentiment d’appartenance des nouveaux arrivants en leur montrant la place qu’ils peuvent occuper au sein de la société ontarienne.

La visite a également été l’occasion d’aborder la question de la présence francophone au sein des institutions provinciales. « Certains étaient surpris d’y constater la visibilité du français. Ils ont ainsi découvert que des services en français existent bel et bien dans la plupart des structures publiques », relève M. Barrima. Ces constats contribuent à valoriser l’identité francophone et à encourager une participation plus active à la vie démocratique.

Les échanges avec les guides et les membres du personnel ont permis d’illustrer concrètement l’impact des décisions politiques sur la vie quotidienne : accès aux services sociaux, programmes éducatifs, opportunités d’emploi, etc. Plusieurs participants ont mentionné que cette visite leur avait permis de mieux comprendre comment se construisent les politiques qui influencent directement leur parcours d’intégration.

Pour Rachid Barrima, cette sortie constitue l’une des étapes d’un parcours d’apprentissage plus vaste. « Le but est aussi de faire connaître l’édifice, car beaucoup d’entre nous, citoyens canadiens ou non, ne l’ont jamais visité », souligne-t-il. Le coordonnateur insiste sur l’importance de démythifier ces espaces institutionnels afin que les nouveaux arrivants puissent s’y projeter pleinement.

Les participants sont repartis enthousiastes, heureux d’avoir eu accès, pour la première fois, à l’envers du décor d’une institution centrale de la démocratie ontarienne. « Qu’ils soient fiers d’être francophones, qu’ils s’engagent dans la communauté et qu’ils comprennent les droits qui seront les leurs en devenant citoyens. Nous leur avons même cité l’exemple d’Arielle Kayabaga, issue de l’immigration et aujourd’hui députée », souligne M. Barrima.

Au-delà de l’aspect éducatif, cette visite a renforcé l’idée que la participation citoyenne commence par la compréhension des structures provinciales. Pour les nouveaux arrivants, ce fut bien plus qu’une excursion : une occasion concrète de saisir comment les décisions politiques façonnent leur quotidien.

Dès janvier, une deuxième cohorte débutera les ateliers civiques et politiques. À travers ces initiatives, la francophonie de London confirme sa volonté de contribuer pleinement à la vie démocratique et de bâtir une communauté forte, solidaire et engagée.

Photo : Les participants écoutent, avec grand intérêt, les renseignements reçus. (Crédit : CCFL)