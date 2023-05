Que ce soit dans le secteur de l’extraction de minéraux critiques ou de la fabrication de batteries et de voitures, le Canada et l’Ontario continuent d’attirer des investissements sans précédent et porteurs de changements pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques, ce qui permet de garantir davantage d’emplois bien rémunérés aux travailleurs aujourd’hui et pour les décennies à venir.

Le mois dernier, le Canada et l’Ontario ont obtenu un investissement sans précédent de la part de Volkswagen, le plus grand fabricant d’automobiles en Europe. Volkswagen investit en effet 7 milliards $ dans l’établissement de sa première usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques outremer à St. Thomas. Il s’agit de l’investissement le plus important de l’histoire du Canada dans le secteur des véhicules électriques, ce qui témoigne de la grande confiance qu’inspirent les travailleurs hautement qualifiés, la solide économie et le caractère concurrentiel des milieux d’affaires du Canada et de l’Ontario.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, étaient accompagnés, à cette occasion, du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, et du ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce de l’Ontario, Vic Fedeli, pour souligner la conclusion de cette entente qui sera avantageuse pendant des générations à St. Thomas et pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques au Canada.

Cette usine, qui sera la plus grande de Volkswagen à ce jour, permettra de créer jusqu’à 3000 emplois directs et jusqu’à 30 000 emplois indirects. À son achèvement en 2027, elle produira des batteries pour un million de véhicules électriques par an au plus, ce qui permettra au Canada de renforcer sa capacité de fabrication de batteries pour répondre à la demande de véhicules électriques aujourd’hui et à l’avenir. De plus, cette usine, qui générera environ 200 milliards $ en valeur, sera l’usine de fabrication la plus imposante au pays. Les travaux de construction devraient commencer l’année prochaine.

Afin de renforcer et de développer St. Thomas et les communautés environnantes, l’Ontario investira dans d’autres projets d’infrastructure d’importance dans toute la région, notamment dans l’amélioration des routes, des autoroutes, des services publics ainsi que des services de police et d’incendie.

Depuis 2020, des fabricants d’automobiles étrangers et des fournisseurs étrangers de batteries pour véhicules électriques et de matériaux servant à la fabrication de ces batteries réalisent de nouveaux investissements sans précédent en Ontario. Qu’il s’agisse de l’extraction de minéraux critiques ou de la fabrication de batteries et de véhicules électriques, le Canada et l’Ontario disposent des ressources et des travailleurs qualifiés qu’il leur faut pour continuer à jouer un rôle de premier plan dans ce secteur sur la scène mondiale. Et cela se traduira par une économie forte, des emplois bien rémunérés et de l’air pur, dès maintenant et pour l’avenir.

Source : gouvernement de l’Ontario