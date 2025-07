Des membres du Carrefour des adultes et aînés francophones de London (CAAF) se sont donné rendez-vous au Village des pionniers de Fanshawe pour un pique-nique. L’occasion idéale pour offrir aux aînés une sortie conviviale dans un décor champêtre, par une belle journée ensoleillée. Après le repas, certains ont profité de la visite du site, tandis que d’autres ont simplement pris le temps de se détendre et de discuter entre amis. Une belle journée de partage et de tranquillité. (Crédit : CAAF)