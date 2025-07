Pour célébrer l’été, le Carrefour des adultes et aînés francophones (CAAF) a organisé une activité de décoration suivie d’un concours de chapeaux de paille. Les participants ont défilé à deux reprises, portant chaque fois un chapeau qu’ils n’avaient pas décoré eux-mêmes, afin de garantir l’objectivité du jury, composé de deux membres du Carrefour communautaire francophone de London. La sélection du chapeau gagnant, basée sur la créativité, les couleurs et la qualité de réalisation, s’est révélée difficile tant les créations étaient originales et soignées. (Crédit : CAAF)