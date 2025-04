Yolande Melono

Le 20 mars, les francophones de la région de Sarnia-Lambton ont célébré deux événements : la Journée internationale de la Francophonie et l’ouverture officielle du site Accès Franco-Santé de Sarnia au centre communautaire francophone. Ce nouveau service vise à faciliter l’accès aux soins et aux services sociaux pour la communauté francophone en offrant un point central d’information, de coordination et d’orientation.

Dans une salle comble réunissant quelque 70 personnes, la diversité de l’auditoire reflétait l’engagement collectif autour de cette initiative. Parmi les invités de marque figuraient Marilyn Gladu et le député provincial Bob Bailey, mais ce sont surtout les nombreux partenaires du projet qui ont marqué les esprits. Leur présence en grand nombre témoignait d’un soutien tangible envers la mise en place de ce carrefour pluridimensionnel.

« Les deux tiers de la salle étaient occupés par des partenaires ou de potentiels partenaires, qu’ils soient francophones ou anglophones. C’était impressionnant de voir cet engagement, cette volonté d’avancer ensemble », a souligné Tanya Tamilio, présidente du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS), émue par cette mobilisation.

Après une série d’allocutions, la traditionnelle coupe du ruban a officialisé l’entrée en fonction d’Accès Franco-Santé de Sarnia. Pour l’instant, une quinzaine d’agences ont confirmé leur collaboration, proposant une gamme variée de services adaptés aux besoins de la communauté : soutien en santé mentale, services liés au diabète et à la maladie d’Alzheimer, soins infirmiers, audiologie ou encore accompagnement pour les parents et les enfants.

L’Entité 1 de planification des services de santé en français fait partie des acteurs clés de cette initiative. « Accès Franco-Santé, qui a vu le jour à London, est aujourd’hui reconnu comme une pratique exemplaire. Il permet de regrouper plusieurs organisations afin d’offrir un point d’entrée unique pour l’information et l’orientation. Nous avons constaté une méconnaissance des services disponibles dans la région, et ce centre va grandement améliorer leur accessibilité », explique Franck Tshunza, agent de planification pour l’organisme.

Un appel à l’implication communautaire

Pour assurer la pérennité de cette initiative, Tanya Tamilio a lancé un appel à la communauté francophone, soulignant l’importance de former une relève qualifiée. « Il est essentiel d’encourager nos enfants et petits-enfants à poursuivre leurs études en français et à revenir travailler ici. De nombreux partenaires présents aujourd’hui cherchent activement de la main-d’œuvre francophone pour assurer la livraison de ces services », a-t-elle insisté.

Afin d’éviter toute confusion, Mme Tamilio a également précisé le rôle exact du centre. « Il ne s’agit pas d’un lieu de consultation médicale, mais bien d’un espace d’orientation et de navigation. La communauté pourra y trouver un soutien pour accéder aux services dont elle a besoin », a-t-elle rappelé.

Avec cette inauguration, le centre Accès Franco-Santé de Sarnia marque une nouvelle avancée pour la communauté francophone de Sarnia-Lambton, en consolidant son accès à des services adaptés et en renforçant le dynamisme du réseau francophone local.

Photo : La coupe du ruban. De gauche à droite : David Lauzier, Bob Bailey, Tanya Tamilio, Nathalie Bergeron Lacroix, Paul Lachance et Marilyn Gladu. (Crédit : CCFS)