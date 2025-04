Alexia Grousson

Pour marquer la fin de la Semaine de la Francophonie, le Centre culturel Jolliet (CCJ) de Sarnia a organisé plusieurs activités culturelles et festives, rassemblant la communauté francophone. Au programme : souper de style cabane à sucre, spectacle du groupe Les Colocs et projection d’un film québécois.

Les festivités ont débuté le vendredi 21 mars avec une soirée « 5 à 7 » transformée en souper cabane à sucre au centre communautaire francophone. « Nous trouvions que c’était un thème approprié, non seulement en raison de la saison, mais aussi parce qu’il reflète bien la culture francophone », explique Normand Prévost, président de l’organisme. La salle, décorée pour l’occasion, a accueilli près de 80 convives venus déguster un repas traditionnel composé de fèves au lard, de jambon et de crêpes au sirop d’érable. Le service a été assuré par les élèves de l’école Franco-Jeunesse sous la supervision de Karine Boivin.

Le point fort du week-end a été le concert du groupe Les Colocs, une première à Sarnia. « Nous cherchons toujours à diversifier notre programmation musicale. Les Colocs sont un groupe emblématique des années 1990-2000, et leur spectacle était un bel hommage à Didier et Patrice, d’anciens membres du groupe », souligne M. Prévost.

Plus de 130 spectateurs, dont certains venus de Windsor, Chatham et London, ont assisté à la performance. Pendant deux heures, les classiques du groupe, dont Julie, La rue principale et Tassez-vous de d’là, ont résonné dans la salle, transformant l’événement en véritable karaoké géant. « L’ambiance était incroyable, tout le monde chantait à l’unisson. Tant les artistes que le public ont vécu un moment mémorable », ajoute le président du Centre Jolliet.

Le samedi matin, le Cineplex Galaxy a ouvert ses portes aux francophones pour une projection exclusive de Mlle Bottine, film québécois réalisé par Yan Lanouette Turgeon en 2024. Inspiré du classique Bach et Bottine de 1986, le long métrage met en vedette Antoine Bertrand et Marguerite Laurence. L’histoire suit Simone, une orpheline de 11 ans confiée temporairement à son oncle Philippe, un compositeur anxieux et agoraphobe. Entre la fillette pleine d’énergie et son oncle en panne d’inspiration, une relation improbable se tisse, ponctuée par la présence insolite d’une moufette domestique.

« Ce n’est pas tous les jours que nous avons l’occasion de voir un film en français sur grand écran à Sarnia, se réjouit Normand Prévost. C’était une belle projection, riche en émotions, qui nous a fait passer du rire aux larmes. » L’événement, qui a attiré une cinquantaine de personnes, pourrait être reconduit dans les mois à venir.

Avec trois activités organisées en moins de 24 heures, le défi logistique était de taille. « Grâce au dévouement de nos bénévoles, nous avons relevé le défi. Mission accomplie! », conclut le président du CCJ, satisfait du succès de ce week-end francophone.

Photo : Les Colocs font revivre des souvenirs. (crédit: CCFJ)