Alexia Grousson

À l’Université de Waterloo, le tournoi régional de robotique FIRST a eu lieu du 20 au 22 mars. Cette compétition internationale est dédiée aux élèves de 14 à 18 ans afin qu’ils démontrent leur talent dans les sciences, technologies, ingénieries et mathématiques (STIM).

À Sarnia, l’équipe de robotique Mixed Métal s’est lancée dans la compétition. Il s’agit d’une équipe communautaire de robotique compétitive de niveau secondaire. Elle fait partie de la Fondation Mastermind Youth, dont les ingénieurs, Sachin Parmar et Jacques Villeneuve, en sont les cofondateurs.

« Nous avons créé cette fondation suite au constat que tous les programmes parascolaires STIM de Sarnia-Lambton n’existaient plus. Nous avons donc monté nos propres équipes de la FIRST Lego League pour les élèves de l’élémentaire, et une équipe de compétition de robotique FIRST, nommée Mixed Métal, pour les élèves du secondaire », explique Jacques Villeneuve.

Les équipes se réunissent au Centre communautaire Lochiel Kiwanis, trois jours par semaine après l’école. À mesure que la compétition rapproche, les rencontres peuvent aller jusqu’à cinq fois par semaine. Le programme bilingue est soutenu par le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton. Il y a 15 membres dans l’équipe Mixed Métal, dont plusieurs proviennent des écoles secondaires Saint-François-Xavier et Franco-Jeunesse.

Les projets varient en fonction des récompenses visées. « Pour une équipe débutante, obtenir le Prix Rookie All-Star serait une voie d’accès au championnat du monde. Seules les équipes qui remportent ce titre lors d’un tournoi régional peuvent se présenter au championnat provincial, et l’équipe gagnante peut participer au championnat mondial. Après avoir lu les critères du prix, nous nous sommes fixé cet objectif », poursuit M. Villeneuve.

L’équipe de robotique Mixed Métal a franchi une étape extraordinaire en remportant le prestigieux prix Rookie All-Star lors de la compétition de robotique FIRST. « Cette prestigieuse distinction récompense les équipes qui font preuve d’excellentes compétences en conception de robots, en gestion, en sensibilisation, en professionnalisme et d’une compréhension approfondie de la mission de FIRST : démontrer que la technologie est à la fois un plaisir et une porte d’entrée vers des carrières passionnantes. Notre victoire au championnat régional de Waterloo nous a donné la chance de concourir aux championnats provinciaux et pourrait nous permettre d’accéder au championnat du monde », ajoute joyeusement le co-fondateur de la fondation Mastermind Youth.

Concernant les critères d’admissions pour faire partie de l’équipe, il faut avoir l’âge requis. Certains élèves plus jeunes, par exemple de 12 à 13 ans, peuvent en faire partie s’ils font preuve d’une maturité exceptionnelle, d’un grand dévouement et d’une passion pour les STIM. Des entrevues peuvent être requises.

« Grâce à notre programme spécialisé, les équipes sont guidées tout au long du processus de la conception technique et du développement des robots dignes de compétitions afin d’être prêtes à affronter des équipes du monde entier », conclut Jacques Villeneuve.

Photo : L’équipe de robotique Mixed Métal derrière leur robot, avec les mentors Jacques Villeneuse et Sachin Parmar, lors de la remise du prix Rookie All-Star (crédit: Fondation Mastermind Youth)