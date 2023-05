Depuis le 1er mai, M. Boulanger a pour mandat de renforcer l’implantation des services en immigration du Collège Boréal à travers l’Ontario et d’accélérer l’intégration socioéconomique des personnes nouvellement arrivées au Canada.

« L s accomplissements et l’engagement de Frédéric Boulanger envers le Collège Boréal sont autant d’atouts qui s’ajoutent à une expertise ayant fait ses preuves dans le Centre-Sud-Ouest, a affirmé Daniel Giroux, président du Collège Boréal. Grâce à cette nomination, nous avons hâte de consolider la vision de notre établissement en matière d’immigration francophone et d’implémenter nos bonnes pratiques à travers toute la province. »

Une expertise qui a fait ses preuves

Ayant débuté sa carrière au Collège Boréal en 2011 en tant que chef régional à Barrie, Frédéric Boulanger occupait depuis 2014 le poste de directeur du campus de Windsor. Son leadership, sa vision et son infatigable sens de l’innovation y ont déjà permis de redéfinir l’offre de services en immigration, notamment par la création des postes de coach en carrière et de navigateur-navigatrice en intégration socioéconomique dont l’objectif est d’appuyer les personnes nouvellement arrivées au Canada dans leur parcours professionnel (éducation et expérience canadienne, formation langagière axée sur l’emploi et l’éducation, etc.).

Parmi ses nombreuses réalisations, Frédéric Boulanger a également contribué à augmenter les inscriptions du Collège Boréal au niveau postsecondaire. Il a su transformer et améliorer l’infrastructure en orchestrant les rénovations de son campus et a joué un rôle déterminant dans l’ouverture d’un site supplémentaire dans une nouvelle région desservie par le Collège Boréal (Chatham).

M. Boulanger détient un baccalauréat en Administration des affaires de l’Université Concordia ainsi qu’une maîtrise en Administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal. Il siège aux conseils d’administration du Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada, de la Société économique de l’Ontario ainsi qu’au comité de la qualité de l’Hôtel-Dieu Grace Healthcare, à Windsor. M. Boulanger détient également deux certifications de l’Institut de leadership CICan pour les doyens, gestionnaires et directions de campus.

Source : Collège Boréal