Olaïsha Francis

Organisée dans un esprit de cohésion et de réflexion, la journée de retraite du 14 juillet visait avant tout à renforcer les liens entre ses membres et à se réapproprier les objectifs de la Communauté francophone accueillante (CFA) de London. Parmi les moments marquants : une activité brise-glace originale baptisée « la plante des super pouvoirs », au cours de laquelle chaque participant a partagé un talent ou une qualité à mettre au service du groupe. Un moment important pour dialoguer ensemble et renforcer leur rôle dans le développement du plan communautaire.

« Le rôle du Conseil consultatif communautaire (CCC), c’est d’appuyer l’équipe du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO) à élaborer le plan communautaire. On identifie les besoins, on propose des activités et on assure le suivi de leur mise en œuvre », explique Nabila Sissaoui, coordonnatrice des CFA du Centre-Sud-Ouest.

Bien qu’il ne soit pas un conseil d’administration, le CCC joue un rôle clé similaire. Il s’occupe de faire connaître la CFA London, détermine les défis locaux et s’assure que les projets répondent aux besoins réels de la communauté francophone et des nouveaux arrivants. Contrairement au Comité local en immigration francophone (CLIF), qui est plus axé sur la stratégie et les institutions, le CCC agit directement sur le terrain avec des actions concrètes et communautaires.

« Les membres du Conseil consultatif communautaire sont la voix de la communauté, résume Mme Sissaoui. Ils représentent les citoyens et non seulement les organismes. Leur implication permet de répondre aux défis immédiats des nouveaux arrivants. »

Des actions ciblées

L’évaluation des besoins menée en novembre dernier a fait ressortir des priorités claires, surtout en ce qui concerne l’intégration économique et l’entrepreneuriat. Plusieurs projets sont ainsi déjà en cours tels que les Cercles de conversation (en partenariat avec le CCFL), adaptés à différents niveaux de langue, pour faciliter l’apprentissage de l’anglais professionnel; Formations linguistiques spécialisées, comme celle sur le service à la clientèle (été 2025) ou sur la petite enfance (à venir en septembre, avec le Collège Boréal) ; Séances d’information sur l’entrepreneuriat, en partenariat avec la Société économique de l’Ontario (SÉO), pour familiariser les nouveaux arrivants avec le contexte entrepreneurial canadien.

Une autre annonce importante a été faite durant la rencontre : le lancement prochain d’un soutien aux idées de projets communautaires, proposés par des groupes ethnoculturels ou des membres de la communauté. « On vient de finaliser les lignes directrices, précise Mme Sissaoui. Il sera possible de recevoir un soutien financier jusqu’à 5000 $ par projet ou un appui en nature. » Cet appel à projets montre la volonté d’augmenter la participation des citoyens et de rendre London encore plus accueillante.

Le CCC de London rassemble des représentants issus de divers secteurs : établissement, éducation, santé, entrepreneuriat, municipalité, nouveaux arrivants et étudiants. Une richesse de perspectives incarnée par Abdoulaye Sako (Collège Boréal), Paulette Desjardins (CCFL), Rita Giroux Patience (Csc Providence), Franck Tshunza (Services de santé en français), Fairouze Touni (SÉO), Eliza Bennett (Ville de London), Reymond Kouamé (Nouveaux arrivants) et Nadine De Moras (Université Western).

La coordination est assurée par Nabila Sissaoui, Alain Dobi (directeur du RIFCSO), Rosa Atmani (CFA London) et Loan Nguyen (CFA du Centre-Sud-Ouest).

Après le succès de cette première rencontre, une seconde journée de réflexion est prévue à la fin de l’année. Elle permettra de vérifier les actions en cours, de modifier le plan communautaire au besoin et, surtout, de réaffirmer la vision commune d’une communauté francophone forte, inclusive et active.

Photo : L’équipe du Conseil consultatif communautaire de la CFA de London (Crédit : CFA)