Alexia Grousson

Pour souligner la richesse de la femme dans la vie de tous les êtres humains, le Carrefour des femmes a organisé une activité sur ce thème, le samedi 11 mai à London.

« Il est important de célébrer la fête des Mères. Leur bien-être est fondamental dans nos communautés, car elles sont les principales fournisseuses de soins. La maman est présente au quotidien pour les petits bonheurs comme pour les petits malheurs. Elle est une conseillère, un guide vers qui on se tourne, celle par qui les valeurs et les traditions se transmettent. Je pense que les mères devraient être célébrées pas juste un jour, mais tout au long de l’année, car leur rôle demande du dévouement, du courage et de la résilience », commente Cornélie Mwenyi Mbaya, directrice générale du Carrefour des femmes.

Coordonnée par Saousan Daouk et Marie-Josée, deux intervenantes au Carrefour des femmes, l’activité a réuni une vingtaine de participante, au profil culturel des plus variés.

Pour commencer, une lecture de poèmes en lien avec les femmes, particulièrement les mamans a été proposée. Certaines décrivaient en quoi consiste le rêve d’une mère et d’autres, les sacrifices que cela engendre.

Puis, les participantes ont visionné le film Les Mains de maman. Un échange s’en est suivi quant au rôle des mères et sur la manière dont cette fête est célébrée au Canada et ailleurs dans le monde. Les dames ont exposé leur point de vue à tour de rôle. Certaines ont évoqué le soutien infaillible d’une mère qui donne toute sa vie pour sa famille. D’autres ont parlé de l’évolution du rôle de la mère depuis le dernier siècle.

« Avant elle jouait plus un rôle dans la maison à s’occuper des enfants et du foyer, mais maintenant, elle a aussi un rôle externe puisqu’elle travaille et ramène un salaire. Pour beaucoup d’entre elles, ce double rôle engendre plus de pression, plus de stress et moins de temps pour soi », raconte Saousan Daouk.

Plusieurs participantes ont aussi témoigné de leur vécu ou encore ont rendu hommage à des femmes qui sont précieuses dans leur vie telles que leur mère, leur grand-mère ou leur fille.

« C’était vraiment touchant de les écouter parler des sacrifices qu’elles ont faits dans leur vie pour leur famille. Par exemple, une femme a mentionné s’occuper de ses enfants pendant la journée et travailler de nuit pour subvenir aux besoins de son foyer », poursuit Mme Daouk.

La journée a été agrémentée par un moment de convivialité avec un repas offert par l’organisme et de la musique. Les convives ont dansé jusqu’à la fin de l’activité et, avant de partir, chaque femme a reçu un sac cadeau contenant un vase avec une fleur et des bonbons.

« Rassembler les femmes en cette journée est une façon pour nous de leur montrer que nous sommes là pour elles. Pour les unes, cette journée est synonyme de joie, mais pour d’autres, elle peut être douloureuse, car certaines ne sont plus en contact avec leurs enfants ou leur famille. Se retrouver entourée d’autres femmes pour partager ces moments et pour discuter leur permet de ne pas se sentir seules. Je pouvais lire la joie sur leurs visages », conclut Cornélie Mwenyi Mbaya.

Photo (Carrefour des femmes) : Les participantes à l’activité ont reçu un sac cadeau.