L’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) a dévoilé les récipiendaires des prix Hommage et Bâtisseur Paul-Demers de la 12e édition Trille Or.

Le prix Hommage permet de faire honneur publiquement à un artiste ayant contribué à l’industrie musicale francophone de l’Ouest ou de l’Ontario, et connu un succès global dans sa carrière. Cet artiste aura participé au rayonnement de la culture francophone sur la scène nationale et internationale et influencé la relève.

Le prix Bâtisseur Paul-Demers rend hommage à un intervenant de l’industrie musicale qui s’est impliqué au sein de la musique francophone de l’Ouest ou de l’Ontario, et en a appuyé sa cause. Ce prix cherche à reconnaître une personne ayant eu un impact à long terme sur l’industrie musicale grâce à son travail et ses actions.

Pierrette Madore

Le prix Bâtisseur Paul-Demers sera remis à titre posthume à Pierrette Madore – première femme à recevoir cette distinction – au cours des Célébrations Trille Or qui auront lieu le jeudi 7 septembre. Elle a contribué à la conservation du patrimoine de la chanson et de la musique franco-ontarienne d’une manière importante. Pierrette Madore (née St-Jean) a longtemps travaillé pour le Commissariat aux langues officielles, mais parallèlement à sa carrière professionnelle, son dévouement auprès des artistes de l’Ontario français est notable.

Son amour du spectacle est né dès la tendre enfance. Pierrette était claviériste, chanteuse et même improvisatrice. Elle a participé à plusieurs concerts en tant que choriste et soliste et continué l’apprentissage de son instrument, tout comme les performances sur scène, dans sa vie adulte.

La vocation de Pierrette pour l’archivage s’est d’abord manifestée en 1974. Elle a alors 18 ans et commence à conserver, à des fins biographiques, tout ce qu’elle peut au sujet des artistes francophones de l’Ontario (coupures de journaux, livres, disques, etc.) Un travail d’une assiduité incomparable qui, en 1997, est sollicité par Les Productions Roch Brunette dans la réalisation de L’Âme d’un peuple, film documentaire sur l’histoire de la chanson franco-ontarienne.

Mme Madore est ensuite élue archiviste officielle de l’APCM en 1999, représentant une source inestimable et un pilier pour l’Association et ses membres – notamment le fondateur et ancien président Paul Demers. En plus de ces fonctions, Pierrette Madore figure parmi les membres qui ont organisé en 2001 le premier Gala de la chanson et de la musique, portant aujourd’hui le nom de Trille Or. La dame au grand cœur s’est également occupée du kiosque de l’APCM à maintes reprises lors de différents événements visant à promouvoir la scène francophone tels que le Festival franco-ontarien, le Festival du Loup, les Jeux de la francophonie.

C’est sans compter toutes les fois où elle a prêté un de ses innombrables cartables aux artistes, les aidant à faire perdurer la musique, la chanson et l’identité francophones en Ontario et ailleurs au pays.

Personne ne connaît le nombre exact d’heures de bénévolat accomplies par Pierrette et son conjoint Guy Madore. Leur présence inestimable lors de nombreux festivals, galas et autres événements culturels phares leur ont d’ailleurs valu le Prix du Nouvel-Ontario en 2022. L’APCM est honorée de les compter parmi ses membres à vie.

Brian St-Pierre

Récipiendaire du prix Hommage

Cette distinction Trille Or 2023 est remise à un auteur-compositeur, interprète, musicien, comédien, directeur musical, arrangeur, metteur en scène et enseignant de musique pour qui le futur s’annonce étincelant. L’artiste émérite qu’est devenu Brian St-Pierre a été édifié par une grande passion pour la musique et le théâtre, ainsi que par des années d’expérience dans le milieu professionnel de la scène.

Également ambassadeur de la francophonie, il a été consacré membre de l’Ordre de la francophonie par l’Association canadienne-française de l’Ontario de Prescott et Russell. Chaque 25 septembre, Jour des Franco-ontariens, on peut d’ailleurs entendre dans toutes les écoles françaises de la province l’hymne écrit par Jean-Pierre Perreault sur une musique de Brian St-Pierre. Son engagement à multiples facettes ainsi que ses œuvres par centaines lui ont valu plusieurs honneurs et récompenses de l’industrie musicale. Notamment quatre prix à Contact ontarois 2020 pour Vaches, The Musical et des Trille Or pour les spectacles Réveille et Zone, ainsi que pour la production à grand déploiement L’écho d’un peuple.

On reconnaît à Brian St-Pierre le talent de créer des vers qui défient le temps. Avec plus de 200 œuvres sur sa feuille de route – chansons, pièces orchestrales, musique pour documentaires et autres –, son goût pour la collaboration est également indéniable. Il a composé pour des artistes tels que Véronic DiCaire, Éric Latreille, Manon Charlebois, Jojo, Amandine et Rosalie. Des interprètes tels que Céleste Lévis, Mélissa Ouimet, Roxanne Potvin (Cirque du Soleil), Manon Séguin, Michel Bénac, Jean-Marc Lalonde, Martine Lafontaine, Martin Massé, Luc Lalonde, Le Chœur du Moulin et Les Chansonniers de Gloucester ont également chanté certaines de ses créations. Plusieurs de ses chansons pastorales accompagnant des textes de Jonathan Roy sont jouées partout en Ontario, au Canada et même à l’international.

Grand artiste de scène, il a performé sur les planches de plusieurs productions et festivals, ainsi que dans les écoles et sur des plateaux de télévision. Il a entre autres chanté avec Bruno Pelletier (Notre-Dame de Paris) et Ariane Gauthier (Roméo et Juliette), en plus d’avoir fait les premières parties de nombreux autres de la chanson francophone dont Laurence Jalbert, France D’Amour, Luce Dufault, Audrey De Montigny, Damien Robitaille, Vilain Pingouin, Martin Deschamps et Roch Voisine.

L’être exceptionnel qu’est Brian St-Pierre ne serait pas le même sans son épouse Lucie et ses enfants Benoît, Mélina et Jérémie, avec qui il a participé à l’émission Un air de famille sur les ondes de Radio-Canada. Par la suite, les St-Pierre ont lancé un album et fait une tournée ontarienne. Quelle belle façon de partager son expertise et ses connaissances! Le douzième prix Hommage lui sera remis au cours des Célébrations Trille Or qui auront lieu le vendredi 8 septembre 2023.

Photo: Guy et Pierrette Madore