Une cérémonie de remise de certificats s’est déroulée le 30 juin au Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), un moment mémorable de reconnaissance, de fierté et de célébration pour les élèves de 6e, 8e et 12e années issus de la communauté ethnoculturelle de la région.

Lors de cet événement, les organisateurs ont accordé une attention particulière à la reconnaissance du territoire sur lequel se tenait la cérémonie. Un moment solennel a permis de reconnaître et honorer les terres autochtones, mettant ainsi en avant l’importance de l’histoire et de la culture des peuples des Premières nations.

Lolita Tshunza, représentante du Carrefour ethnoculturel francophone (CEF) et présidente de l’Association culturelle canado-congolaise de London, a exprimé son appréciation envers les efforts et les accomplissements des jeunes finissants de la communauté ethnoculturelle francophone. Son discours a été empreint de fierté et d’encouragements, soulignant l’importance de la diversité culturelle et de la contribution de ces communautés à la société.

Un autre moment fort de la cérémonie a été le discours de Reymond Kouamé, président de l’Association ivoirienne de London Middlesex, dont la présence et les paroles ont été une source d’inspiration précieuse pour les jeunes et l’ensemble de l’auditoire.

Son expérience, sa sagesse et son leadership ont été mis en valeur alors qu’il a partagé des conseils motivants et ses réflexions sur la réussite et l’importance de poursuivre ses rêves.

Au nom de tous les finissants, Yazid Adamou a exprimé sa profonde gratitude envers les parents, le CCFL et le CEF pour avoir organisé cette magnifique célébration. Il a souligné le dévouement et l’engagement remarquables de ces acteurs clés de leur parcours éducatif. « Depuis le début de l’année, ils ont chaleureusement accueilli les élèves dans diverses activités, offrant un espace propice à leur épanouissement, apprentissage et développement personnel », dit-il.

Pour sa part, Rachid Barrima du CCFL a insisté sur l’importance de la diversité et de l’inclusion au sein de la communauté francophone. Il a mentionné que « la richesse de la communauté provient de sa diversité culturelle » et a encouragé les finissants à embrasser cette diversité dans leur vie future.

À la suite de ces discours inspirants, une réception a permis aux invités de se rencontrer, d’échanger et de partager des moments conviviaux. C’était un moment de célébration et de joie, où les diplômés, leurs familles, les invités d’honneur et les représentants d’organismes étaient réunis pour féliciter les réussites des jeunes et célébrer leurs accomplissements.

La distribution des certificats de reconnaissance a été un moment émouvant et symbolique de la cérémonie. Certains récipiendaires ont reçu leur certificat des mains des invités d’honneur, ce qui a rendu ce moment encore plus significatif. L’activité s’est terminée par des remerciements chaleureux et le sentiment pour ces jeunes d’avoir accompli quelque chose d’important pour leur avenir.