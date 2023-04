Alexia Grousson

L’Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest (Entité 1) et le comité directeur de la Communauté de pratique pour professionnels bilingues ont organisé une journée plénière régionale, le 29 mars, au centre communautaire de Chatham-Kent, La Girouette.

Cette rencontre avait pour but de rassembler des fournisseurs de services en santé, des partenaires et des professionnels bilingues du Sud-Ouest afin de favoriser le partage d’information, la prise de parole sur les enjeux du système de santé ainsi que l’offre active des services en français. Elle a aussi permis le réseautage entre professionnels bilingues et l’accueil de nouveaux membres.

L’Entité 1 a reçu une subvention de 18 000 $ de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) pour le programme « Effet multiplicateur ». Cet octroi servira à augmenter la capacité de tous les professionnels bilingues dans le domaine de la santé ainsi que la croissance de leur intervention.

Avec ce budget, l’Entité 1 a réalisé une tournée de sensibilisation régionale comportant quatre arrêts : London, Windsor, Sarnia et Chatham.

« Ces rencontres ont permis d’avoir des conversations avec les participants et d’échanger sur l’offre active de services en français. Nous avons eu des études de cas pour réfléchir et comprendre nos responsabilités. Il est important de faire perdurer les partenariats et d’assurer les nouveaux participants », explique Paul Levac, directeur général de l’Entité 1.

En ce qui concerne la rencontre au centre La Girouette, une cinquantaine de personnes étaient présentes. « Après des années difficiles à cause de la pandémie, les professionnels ont enfin eu l’occasion d’échanger entre eux, de voir les partenariats possibles et surtout de se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls », renchérit M. Levac.

Après l’accueil des participants, la journée plénière régionale s’est enchaîné avec quelques discours dont celui de Fabien Hébert, président de l’AFO, qui a fait un état des lieux des services en français en Ontario. Il a également présenté les mémoires en santé proposées par son organisme.

Un autre intervenant était Carl Bouchard, commissaire par intérim aux services en français de l’Ontario. Son allocution portait sur les services offerts pour appuyer la communauté ainsi que le nouveau règlement sur l’offre active des services en français.

Également au programme, réseautage, un dîner et des ateliers dont un avait pour thème le rire. « Cet atelier permet d’apprendre à décompresser, à gérer son stress. C’est primordial de trouver de la joie, de sourire et de savoir rire dans les moments difficiles », explique M. Levac.

Pour conclure cette journée, une session de travail en petita groupes sur les principaux enjeux, souhaits et solutions a été tenue. L’objectif était de ressortir les messages clés transmis lors de la dernière journée de concertation des intervenants de services de santé organisée en novembre 2017 tels que la création d’une communauté pratique pour professionnels bilingues et de montrer que cet objectif a bien été atteint en 2019.

« Cet évènement était une belle opportunité de regrouper les professionnels pour l’offre de service en français dans la région. Les participants étaient satisfaits. Ils sont mieux renseignés et outillés. Ils savent comment contribuer et comment assurer des services en français », conclut M. Levac.

Ces évènements étaient offerts uniquement en français. À l’avenir, un des objectifs de l’Entité 1 sera de pouvoir les proposer également en anglais afin que les professionnels anglophones puissent aussi soutenir l’offre active de services en français au sein de leurs entreprises.

Photo (RFSOO) : Carl Bouchard est entouré de Fabien Hébert et Chantal Léveillé