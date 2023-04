Dans le cadre des activités « Découvrir London », le Carrefour ethnoculturel francophone (CEF) a organisé une visite au Musée d’archéologie de l’Ontario, situé au nord-ouest de la ville, pour les élèves des écoles élémentaires et secondaires de London. Les jeunes ont ainsi eu la chance de découvrir l’histoire fascinante de la province.

Le Musée d’archéologie, anciennement connu sous le nom de Musée d’archéologie indienne et de la vie des pionniers, se consacre à l’étude et à l’interprétation publique de plus de 11 000 ans d’histoire en Ontario.

Adjacent à une reconstruction du site Lawson, un village du peuple Attawandaron pré-européen (Iroquoien neutre) du XVIe siècle, le Musée propose une galerie permanente et une autre temporaire, un théâtre, une salle de classe et un espace d’activités pour les enfants. Il offre des visites du village reconstruit.

Au cours de la visite, les jeunes ont participé à un jeu-questionnaire pour tester leurs connaissances sur l’archéologie. Ils ont également fait une visite virtuelle à travers une maison longue avec des feux ardents, des lits superposés parsemés de fourrures et de la nourriture stockée. Ils ont également essayé le champ de tir à l’arc virtuel et manipulé des objets pour découvrir les artefacts archéologiques du site Lawson.

Cette sortie éducative leur a permis de s’instruire tout en s’amusant. Ils ont pu se plonger dans l’histoire de l’Ontario et découvrir le patrimoine culturel de la région. Le Musée offre une expérience unique qui permet de mieux comprendre l’évolution de la vie humaine sur la planète.

Source : CCFL

Photo : Les jeunes ont participé à un jeu-questionnaire pour tester leurs connaissances en archéologie.