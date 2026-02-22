Le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) propose des ateliers de cuisine collective quatre à cinq fois par année afin de rassembler la communauté autour d’une activité conviviale. Le 24 janvier, une nouvelle séance a eu lieu et a connu un vif succès auprès des participants. Le menu comprenait, entre autres, lasagne, pâté mexicain et muffins. Cette initiative a pour objectif de créer un moment agréable, de favoriser les échanges en français et de renforcer les liens entre les participants. (Crédit : CCFJ)