Alexia Grousson

Le 22 novembre, une quarantaine de nouveaux immigrants de la région du grand Toronto sont venus en autobus à Sarnia. Les visiteurs attendaient impatiemment cette visite dans le but éventuel d’emménager ici.

« Cette initiative a été proposée par le Comité local en immigration francophone de London (CLIF) et découle du projet Caravane – Une nouvelle vie à Sarnia pourquoi pas? L’idée primaire était de jumeler des personnes de l’extérieur avec des employeurs locaux puis de les faire venir ici pour passer des entrevues et visiter la ville. Cependant, cela n’a pas fonctionné et finalement c’était tout aussi bien. Les personnes ont pu réseauter et voir par elles-mêmes les différents métiers offerts dans la région », relate Tanya Tamilio, présidente du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS).

Plusieurs activités étaient prévues tout au long de la journée. « Le premier arrêt a été à la galerie d’art Judith et Norman Alixoù le maire de Sarnia, Mike Bradley, a accueilli le groupe. Plusieurs représentants des services municipaux et des ressources humaines du Comté de Lambton étaient aussi présents. Ils ont pu informer les visiteurs des offres d’emplois disponibles dans la région.

Pour sa part, Lynn Findlay de EXIT Real Estate, a parlé du secteur de l’immobilier, du prix des maisons et des locations. Elle a même fait des comparaisons avec les régions de Toronto et de Peel. »

Les visiteurs sont également arrêtés au bureau de tourisme de Sarnia-Lambton où Vicky Praill les a dirigés vers les endroits à visiter et les a informés des activités offertes dans la région.

Pour leur dernier arrêt, ils sont allés au CCFSL. « Nous avons mangé des plats préparés par Sitara Indian Cuisine, ajoute Mme Tamilio.

En après-midi, les visiteurs ont eu la chance de réseauter avec une douzaine d’employeurs, des organismes communautaires et des partenaires tels que le Carrefour des femmes, le CCFS, le Collège Boréal, les conseils scolaires francophones, etc. Ils ont ainsi pu connaître les services offerts, les possibilités d’emploi, donner leur curriculum vitae, etc.»

« Je suis vraiment fière du personnel et de tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette journée. Je n’en revenais pas, il y avait tellement d’énergie et de volonté. On sentait que les personnes étaient vraiment intéressées, se réjouit Mme Tamilio. Une des candidates m’a informée qu’elle avait obtenu un emploi et nous l’avons aidée à trouver un logement. Nous n’attendons plus que sa venue! »

Nabila Sissaoui du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest a également écrit sur son site Facebook : « Nous avons eu le réel plaisir d’accompagner des nouveaux arrivants francophones qualifiés et talentueux à la découverte de la magnifique région de Sarnia-Lambton. Ils ont pu s’informer des nombreuses perspectives d’emploi, des avantages d’une vie épanouissante, de la communauté francophone dynamique et bien sûr, des différentes options de logement disponibles. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers les candidats qui nous ont fait confiance et se sont embarqués avec nous dans cette aventure. Votre enthousiasme et votre ouverture d’esprit ont rendu cette journée vraiment mémorable. Nous sommes impatients de mesurer l’impact de cette initiative et nous sommes pleins d’espoir quant aux résultats positifs qui en découleront. Nous espérons sincèrement que tous ceux qui étaient présents lors de cette journée décrocheront un emploi à Sarnia et s’y installeront prochainement ».

Photo (courtoisie RIFSCO): Tanya Tamilio s’adresse aux visiteurs.