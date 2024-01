Alexia Grousson

Le Club Richelieu London (CRL) a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) en petit comité, le 12 décembre, au Carrefour communautaire francophone de London. Le Club est parrainé par le Club Richelieu Windsor et fait partie du Richelieu International.

« Malgré les défis, les enjeux et la baisse temporaire de membres actifs en raison de la pandémie, le Club est demeuré présent et s’est concentré sur ses objectifs et son mandat. Maintenant, notre but est de relancer le Club Richelieu et d’impliquer les leaders de la communauté francophone locale et des environs pour bâtir un organisme dynamique », explique la présidente de l’organisme, Nicole Buteau.

Le Club remet des bourses d’excellence chaque année à l’occasion de la remise des diplômes devant des centaines de personnes. En 2023, trois bourses ont été offertes totalisant 300 $ à des élèves des conseils scolaires Providence et Viamonde.

Également, pour favoriser la fraternité entre les membres, des soupers et des rencontres ont lieu chaque mois.

Lors de la récente AGA, il n’y a pas eu d’élection car tous les membres du conseil d’administration ont conservé leur poste.

« C’était excitant de voir les participants renouer connaissance. Encourager la fraternité et promouvoir la culture francophone sont des objectifs chers du Club Richelieu London. En plus des jeunes, nous visons aussi à appuyer les aînés. Nous sommes ressortis de cette réunion avec le sourire, le vent dans les voiles, et encouragés par les nombreuses possibilités qui se présentent pour notre organisme. Ensemble, nous pouvons faire une grande différence et bâtir notre francophonie », conclut Nicole Buteau.

Photo (courtoisie Club Richelieu) : Nathalie Gagnon-Wease, membre du Club Richelieu London, a remis une bourse d’excellence à Laura Marin en juin, lors de la remise des diplômes à l’école Gabriel-Dumont.