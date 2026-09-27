L’autrice Camille Beaulieu raconte son processus de création

Dans quelques jours, le 28 septembre, Camille Beaulieu publiera son troisième roman, Cœurs d’automne, une histoire qui transporte les lecteurs dans les Cantons-de-l’Est au Québec, au cœur d’une ville où l’automne, les rencontres et les préjugés amoureux occupent une place centrale.

« Pour ce roman, l’idée m’est venue dans un rêve. J’expliquais des personnages de roman à une personne aveugle. Cette image m’a donné envie de mettre en scène des protagonistes différents, avec des réalités et des façons de voir le monde qui ne se ressemblent pas », raconte l’autrice.

Elle amorce son processus de création en choisissant d’abord le lieu où prendra vie son histoire, avant d’imaginer les personnages et le thème qu’elle souhaite explorer.

Le titre est issu d’une proposition de son éditeur. Mme Beaulieu envisageait initialement Café d’automne, en référence au principal décor du récit. « Étant donné que l’histoire se déroule dans les Cantons-de-l’Est, où se trouve un lac en forme de cœur, il a proposé Cœurs d’automne. Le titre correspondait aussi davantage au thème de l’amour », explique-t-elle.

L’histoire se déroule donc dans un café en rénovation, dont l’atmosphère mystérieuse laisse même croire qu’il pourrait être hanté. Les lecteurs y retrouveront l’ambiance caractéristique de l’automne, avec ses marchés, ses activités communautaires et ses concours de décoration de citrouilles à l’approche de l’Halloween.

Au centre de l’histoire figurent deux personnages que tout semble opposer. Brune, une mère célibataire énergique qui élève deux enfants issus de pères différents, croise la route d’un homme aveugle, calme et réservé. Malgré leurs réalités très différentes, leur relation ne provoquera pas le chaos auquel on pourrait s’attendre. Ils apprendront plutôt à trouver un équilibre dans leurs univers respectifs.

À travers cette histoire d’amour, la romancière de London souhaite remettre en question les préjugés sociaux. « Je veux que les lecteurs puissent aller au-delà des idées préconçues », souligne-t-elle.

Écrit en seulement trois mois dans le cadre d’un défi littéraire, Cœurs d’automne a également représenté un défi pour Camille Beaulieu. Elle aurait toutefois aimé disposer de plus de temps pour approfondir certains passages et réviser davantage le texte.

« J’ai toujours été une grande lectrice, mais devenir romancière et écrire un livre du début à la fin, c’est un exploit. Ce n’est pas facile, mais je sais maintenant que je suis capable de le faire », conclut-elle.

L’écriture se poursuit d’ailleurs avec deux nouveaux projets en cours : un roman jeunesse et un album jeunesse.

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Photo : Page couverture de Cœurs d’automne (Crédit : Camille Beaulieu)