L’engagement d’Autisme Ontario envers les francophones

Pour les familles d’expression française de London-Middlesex, Sarnia-Lambton, Woodstock et des environs, Autisme Ontario offre beaucoup plus que de l’information.

Pour les familles qui reçoivent un diagnostic d’autisme, les questions s’accumulent souvent : Où trouver de l’aide? Quels services sont disponibles? Comment entrer en contact avec d’autres familles? Quelles ressources seront disponibles à mesure que notre enfant grandira? Que se passera-t-il à l’âge adulte?

Pour les francophones, la possibilité de trouver des renseignements et du soutien en français peut faire une énorme différence. Autisme Ontario offre des services en français dans toute la province, y compris de l’aide aux familles du Sud-Ouest. Ces services comprennent des activités, des ressources d’apprentissage, des webinaires, des ateliers et des groupes d’entraide en personne et en ligne.

Pour un grand nombre de parents et de proches aidants, le simple fait de pouvoir parler à quelqu’un qui les comprend constitue une des formes de soutien les plus précieuses.

Autisme Ontario offre des groupes de soutien en ligne en français, où les parents et les aidants peuvent nouer des liens avec d’autres familles, échanger leurs expériences, poser des questions et découvrir des ressources. Des programmes tels que Parents spectr-aculaires offrent un espace en français où les parents et les aidants de personnes autistes peuvent se rencontrer dans un cadre décontracté.

Offrir un soutien, ce n’est pas seulement répondre à des questions ou aiguiller les gens vers des services. L’organisme propose également des activités, en mode présentiel ou virtuel, qui s’adressent aux personnes autistes et à leurs familles dans toute la province et leur permettent de socialiser et de tisser des relations enrichissantes dans des environnements où l’autisme est une réalité bien comprise et accueillie. Pour plusieurs, trouver un lieu où l’on peut participer sans avoir à expliquer ou à justifier son expérience peut être tout aussi important que de trouver des renseignements.

Toutes les questions ne peuvent pas attendre une prochaine réunion pour trouver réponse, et toutes les familles ne peuvent pas nécessairement se rendre à une activité. C’est là où les webinaires et les ressources en ligne en français s’avérent particulièrement utiles.

Des vidéos et des contenus éducatifs en français sont également disponibles sur les chaînes YouTube et Facebook d’Autisme Ontario. Le soutien et les renseignements sont accessibles depuis la maison, en français et au moment qui convient le mieux aux clients.

Et après 18 ans?

La transition vers l’âge adulte peut s’accompagner d’une foule de nouvelles questions : emploi, études postsecondaires, logement, aide financière, santé mentale, diagnostic d’autisme à l’âge adulte, services sociaux, action revendicatrice, etc.

L’équipe d’Autisme Ontario peut fournir des ressources et des informations pour aider les adultes autistes. Pour trouver des webinaires, des groupes de soutien et des activités en français, consultez le site web autismontario.com ou la page Facebook de l’organisme, ou téléphonez au 1-800-472-7789, poste 240 pour des services en français.

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Source : Autisme Ontario

Photo : Suzanne Murphy et Miska Jones d’Autisme Ontario ainsi que la députée France Gélinas au cours de la campagne de sensibilisation à l’autisme à Queen’s Park. (Crédit : Autisme Ontario)