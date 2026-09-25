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La santé prend le pas sur la routine

En ce début de septembre, quoi de mieux qu’une activité collective pour reprendre le rythme du quotidien du bon pied? C’est dans cet esprit qu’Accès Franco-Santé London (AFSL), en collaboration avec l’Association canadienne pour la santé mentale, a organisé le 12 septembre une matinée consacrée à l’activité physique, au bien-être et aux échanges au sein de […]

En ce début de septembre, quoi de mieux qu’une activité collective pour reprendre le rythme du quotidien du bon pied? C’est dans cet esprit qu’Accès Franco-Santé London (AFSL), en collaboration avec l’Association canadienne pour la santé mentale, a organisé le 12 septembre une matinée consacrée à l’activité physique, au bien-être et aux échanges au sein de la communauté.

Ce rendez-vous matinal a été animé par Sonia Muhimpundu d’AFSL, qui a proposé une séance de danse suivie d’un atelier sur la nutrition. Une combinaison qui a allié mouvement, plaisir et sensibilisation.

Pour Mme Muhimpundu, l’objectif va bien au-delà de l’exercice physique. « Le bien-être, ce n’est pas seulement la marche; c’est aussi la danse, le mélange interculturel et la musique », explique-t-elle. Ces rencontres permettent également aux francophones de tisser des liens et de discuter de leurs réalités quotidiennes. « C’est une façon de bâtir un réseau, de mieux connaître les gens de notre communauté et de parler aussi de l’importance de bien manger », ajoute-t-elle.

Pour le navigateur de santé à l’origine de cette initiative, Olden Toue, le rôle de proximité ne se limite pas à orienter les personnes vers les ressources disponibles. Il s’agit aussi de créer des ponts, de faciliter l’accès à l’information, de promouvoir la prévention et de rapprocher les services de la communauté.

« Ce qui m’a particulièrement marqué, ce sont les commentaires positifs des participants. Le circuit de marche a été très apprécié et plusieurs personnes en redemandent déjà ! », conclut M. Toue.

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Photo : Une trentaine de personnes ont participé à l’activité. (Crédit : AFSL)

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