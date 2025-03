Une cinquantaine de jeunes ont participé, le 8 février, à une conférence organisée par le Carrefour communautaire francophone de London. Par le biais d’ateliers, de débats et de témoignages, la rencontre leur a permis d’explorer des pistes concrètes pour s’impliquer activement dans leur nouvelle société.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – L’Action de London-Sarnia

Le Carrefour communautaire francophone de London a accueilli une conférence destinée aux jeunes nouveaux arrivants le samedi 8 février. Cet événement, soutenu par un large réseau d’organismes communautaires locaux, a rassemblé une cinquantaine de participants pour une journée dédiée à l’engagement civique, à l’emploi et au leadership, des enjeux clés pour leur intégration et leur développement personnel au Canada.

De 9 h 30 à 15 h, les jeunes ont pris part à des discussions enrichissantes et des ateliers interactifs, conçus pour leur donner les outils nécessaires à une intégration réussie. «L ’objectif était de créer une plateforme d’échange destinée à favoriser le dialogue et la coopération entre les jeunes, tout en leur offrant des ressources pour mieux s’intégrer et s’épanouir dans leur nouvelle ville », explique Rachid Barrima, coordonnateur du Carrefour ethnoculturel.

Plusieurs intervenants se sont succédé pour aborder des thématiques essentielles. Jess Notwell, spécialiste des enjeux autochtones, a souligné l’importance du respect des cultures et des traditions dans l’engagement civique. Leroy Hibbert, expert en leadership, a présenté les compétences à développer pour jouer un rôle actif dans la société. Corrina Macdonald, de Pathways Employment, a détaillé les opportunités professionnelles offertes aux jeunes de London, insistant sur la nécessité d’explorer diverses avenues d’emploi.

Le Dr Savino, du Centre for Global Studies de Huron, a mis en lumière la capacité des jeunes à devenir des acteurs de changement. Pour sa part, Sibylle Ugirase a insisté sur l’importance de conserver ses racines culturelles tout en s’intégrant dans un nouveau pays. Elle a suggéré des approches pour garder l’équilibre entre l’intégration dans un nouveau pays et ses propres origines.

Les participants ont également été sensibilisés au rôle du bénévolat, un moyen efficace de tisser des liens et de contribuer à la communauté. Une session animée par Mind Your Mind a permis aux jeunes de s’exprimer sur leurs aspirations à travers des exercices créatifs et interactifs.

« Cet événement a renforcé les liens entre les différents organismes communautaires qui travaillent ensemble pour une société inclusive et solidaire. De telles initiatives sont essentielles pour favoriser l’intégration harmonieuse des jeunes francophones et bâtir une communauté unie et dynamique », souligne M. Barrima.

La journée s’est conclue par la remise de certificats et de cadeaux en reconnaissance de l’engagement des participants. Au-delà des discussions et des présentations, les jeunes ont réfléchi à leur rôle dans la société et tissé des liens avec d’autres participants issus de diverses communautés. Cette rencontre a permis aux jeunes de réfléchir à leur rôle dans la société et de créer des connexions précieuses pour leur avenir.

Photo : Sibylle Ugirase présente l’engagement civique. (Crédit : CCFL)