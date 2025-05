Au cours de la dernière fin de semaine de mai, le Carrefour communautaire francophone de London a mis à l’honneur celles et ceux qui donnent généreusement de leur temps. Leur contribution, notamment auprès des aînés et des nouveaux arrivants, renforce le lien social et le dynamisme de la communauté francophone locale.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – L’Action de London-Sarnia

Le vendredi 23 mai, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a tenu la troisième édition de sa Soirée de reconnaissance des bénévoles, un événement destiné à souligner l’engagement précieux de celles et ceux qui contribuent activement à la vitalité de l’organisme et de la communauté francophone.

Après le mot de bienvenue de la directrice générale Paulette Desjardins, les bénévoles ont été mis à l’honneur lors d’un défilé sur le tapis rouge aménagé pour l’occasion. Chacun a reçu un certificat de reconnaissance, tandis que 16 d’entre eux se sont vu remettre un trophée symbolique. Pour les dirigeants du Carrefour communautaire francophone de London, ces bénévoles représentent la pierre angulaire de l’organisme.

« Il est difficile de mesurer l’impact de nos bénévoles tant il est immense — et encore, le mot est faible », souligne Paulette Desjardins. Elle met en lumière l’importance du programme Bien vieillir chez soi, qui permet de maintenir un lien régulier avec les aînés de la communauté. « Ce contact nous permet de savoir s’ils vont bien. Dès que nous détectons le moindre signe de problème, nous intervenons : un appel, une visite… Et c’est grâce à nos bénévoles que nous pouvons garder un œil attentif sur leur bien-être. »

Les bénévoles jouent un rôle de sentinelles au sein de la communauté, signalant à l’organisme les besoins des aînés afin qu’un appel ou une visite amicale puisse être planifié. Mme Desjardins souligne également que leur contribution est indispensable au bon déroulement des activités et des programmes mis en place par son équipe.

« Prenons l’exemple de la coordination des activités sportives avec François Kodji, illustre Mme Desjardins. Lorsqu’on organise des tournois rassemblant plusieurs groupes, les bénévoles sont essentiels pour l’aider à tout mettre en place et faire en sorte que chacun passe un bon moment. »

En ce qui concerne la communauté immigrante, Paulette Desjardins souligne que le bénévolat des nouveaux arrivants profite autant à l’organisme qu’à ceux qui s’y engagent. « Cela leur permet d’acquérir une expérience de travail canadienne, d’obtenir des références, de développer des compétences, de suivre des formations et même d’obtenir des certifications. C’est un véritable échange où chacun y trouve son compte, au bénéfice de toute la communauté. C’est pourquoi il est essentiel de les reconnaître, et j’espère qu’une soirée comme celle-ci leur montre à quel point ils sont appréciés », conclut la directrice générale.

En d’autres mots, plusieurs intervenants de la grande famille francophone de London expliquent que les personnes qui offrent de leur temps sans compter pour le mieux-être des autres, ce sont l’âme et les poumons de leur communauté.

« Parmi les 70 bénévoles honorés, 16 ont reçu également un trophée symbolique en verre, gravé à l’effigie du Carrefour communautaire et portant leur nom, précise François Kodji. Ce geste souligne leur engagement exceptionnel, puisqu’ils ont participé activement à cinq de nos événements majeurs au cours de la dernière année. »

Plusieurs des bénévoles reconnus sont impliqués chaque semaine dans la cuisine communautaire, notamment le mardi, dans le cadre du programme Bien vieillir chez soi destiné aux aînés.

« L’impact de nos bénévoles est immense, affirme François Kodji. Ils agissent comme des facilitateurs lors de nos activités, mais leur rôle va bien au-delà : ce sont des forces positives. Ils offrent des rafraîchissements, accueillent les nouveaux arrivants francophones et contribuent activement à leur intégration sociale. C’est pourquoi il est essentiel de reconnaître tout ce qu’ils accomplissent. »

En entrevue, il a expliqué au journal que le bénévolat a un impact particulièrement significatif pour les nouveaux arrivants, souvent désorientés à leur arrivée et peu familiers avec le fonctionnement local. « En s’impliquant, ils offrent de leur temps, mais reçoivent aussi un accompagnement, une orientation et l’occasion de bâtir un réseau. Le bénévolat devient ainsi une porte d’entrée vers le monde socioprofessionnel », conclut-il.

Après cette soirée riche en émotions, bénévoles et invités se sont retrouvés autour d’un buffet aux saveurs multiculturelles, avant de prolonger les festivités en dansant au rythme de la musique animée par le DJ Félix. Un moment chaleureux de célébration et de gratitude.

Photo : Des dizaines de bénévoles du CCFL ont été honorés pour leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la communauté francophone de la région. (Crédit : journal L’Action)