Alexia Grousson

Pour de nombreuses personnes, l’arrivée de l’hiver et la période des vacances riment souvent avec patins et escapades en plein air. Le patinage est une des activités emblématiques des Fêtes de fin d’année. Il s’agit d’un moment de plaisir partagé, rassemblant les familles dans une ambiance festive et conviviale.

Que ce soit sur un lac gelé, une rivière bordée d’arbres enneigés ou une patinoire intérieure, ce sport offre une occasion unique de créer des souvenirs inoubliables. Les plus jeunes s’émerveillent à l’idée de patiner pour la première fois, souvent sous l’œil attentif de leurs parents. Quant aux plus expérimentés, ils saisissent l’occasion de montrer leurs pirouettes ou de simplement savourer la sensation de liberté que procure le patinage.

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) ne dévie pas à cette tradition hivernale. En effet, le patinage entre amis est devenu une activité annuelle. Pour la dernière session de l’année, plus de 60 participants se sont retrouvés au Progressive Auto Sales Arena, le 27 décembre.

« Nous avons entendu plusieurs fois des membres du CCFS dire qu’il s’agirait d’une belle activité à faire pendant les Fêtes. En effet, beaucoup sont en vacances et ont plus de temps libre. D’autres cherchent à occuper leur famille avec des activités en français, raconte David Lauzier, coordonnateur de la programmation au CCFS.

C’est ainsi que le patinage, une activité accessible à tous, a réuni un public varié lors d’un événement convivial. Des familles, des couples, ainsi que des jeunes et des moins jeunes se sont retrouvés pour patiner ensemble.

« Parmi eux, un nouvel arrivant au Canada a eu la possibilité de découvrir cette activité pour la première fois. Bien qu’il ait trouvé l’exercice un peu difficile, il a beaucoup apprécié l’expérience. Pour ajouter une touche de convivialité, de la musique française a rythmé l’événement grâce à un haut-parleur apporté sur place », ajoute M. Lauzier.

« Bien que simple, cette activité reste un moment agréable. Elle permet de renouer avec des amis et de profiter pleinement de l’hiver, tout en nous préparant pour les prochaines sessions de patinage ». Un début prometteur pour la saison hivernale!

Au-delà de l’aspect ludique, le patinage offre des bienfaits pour la santé. Il améliore l’équilibre, renforce les muscles et permet de respirer un air frais bienfaisant. Mais ce qui rend cette activité vraiment spéciale, c’est sa capacité à inviter à ralentir, à profiter de l’instant présent et à créer des liens. Elle devient ainsi un moment de partage, un lieu de rencontre parfait pour les familles.

Que ce soit pour s’amuser, se défouler ou simplement célébrer l’hiver, le patinage continue de séduire et de nourrir cette magie hivernale qui fait la joie de tous.

Photo : Tanya Tamilio a salué deux futures hockeyeuses.