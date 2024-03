Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a organisé deux activités pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs, placé sous le thème national de L’excellence des personnes noires : un patrimoine à célébrer; un avenir à construire.

Les célébrations ont commencé la fin de semaine des 7 et 8 février avec la venue de la troupe Afrique en Cirque au théâtre Impérial de Sarnia.

« Ils étaient 11 sur scène. Il y avait des acrobates, des contorsionnistes, des jongleurs, etc. Au cours du spectacle, un personnage raconte une histoire au coin du feu. Tous les décors et les musiciens transportaient le spectateur sur le continent africain », raconte David Lauzier, coordonnateur de la programmation au CCFS.

« J’étais sur le bout de ma chaise, dit-il. C’était un enchaînement incroyable de musiques, d’histoires et d’acrobaties. Les numéros étaient bien pensés et le talent des artistes étaient exceptionnel », ajoute Tanya Tamilio, présidente de l’organisme.

Au cours du mois de février, la troupe a également donné des ateliers dans certaines écoles francophones de la région.

Le 22 février, au Collide Lounge and Events, le CCFS a organisé une soirée mettant en vedette les cultures africaine et haïtienne, respectivement avec Florine Ndimubandi et avec Ali Pierre.

« Nous avions rencontré Florine l’an passé à un souper multiculturel où elle avait chanté. Nous l’avions trouvée formidable et nous voulions absolument lui proposer une activité avec le CCFS », relate M. Lauzier.

Vers 18 h, les participants sont arrivés et ont dégusté des bouchées haïtiennes de Ali cuisine. Au menu : du griot de porc, du riz collé et des bananes pesées.

Puis, des prestations musicales ont suivi. Florine Ndimubandi a interprété plusieurs chansons dont La Vie en rose. Lorsqu’elle était en pause, une jeune personne de la communauté nommée Anna-Luisa a démontré ses talents musicaux en s’accompagnant à la guitare puis les deux interprètes ont chanté en duo.

« Nous sommes très heureux d’avoir fait découvrir Anna-Luisa et Ali Pierre au public. L’endroit était merveilleux et intime. Les chanteuses étaient superbes », conclut David Lauzier.

Photo (CCFSL) : La troupe Afrique en Cirque a exécuté des mouvements défiant la gravité.